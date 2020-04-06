لماذا الناصرية ..!!؟

متابعةـ قاسم آل ماضي

# ٩ محافظات في الوسط والجنوب من ضمنها بغداد شهدت تظاهرات ومطالبات من الجماهير .

# ٩ محافظات فيها جماهير وناشطين ومنظمات وعشائر واكاديميين .

# ٨ محافظات هدأت واستكانت وخصوصا في زمن كورونا .

# محافظة واحدة ( ذ ي قار وناشطيها ) لم تهدأ مطلقا ( عنف حرق تدمير تعطيل لكل شيء واخيراً محاولة لكسر الحظر ) .

وكلما يهدأ وضع باقي المحافظات تشتعل هذه المحافظة من جديد وتحرض باقي المحافظات على القيام وعلى العنف في أغلب الاحيان ..

# ذي قار كباقي محافظات العراق الاخرى مليئة( بطالة وفقرا وأمية وأهمالا ) رغم انها الاكثر تاريخاً ..

والسؤال لماذا ذي قار وماالذي يميزها عن غيرها لتبقى مشتعلة على الدوام ..!!؟

ولماذا يشجعها الاخرون على البقاء ناراً مشتعلة ، لاسيما من أشخاص هم ليسوا من أهلها بل ويختلفون معها على الاغلب فكريا وعقائديا وأجتماعياً ونحن نعلم أيضاً ماذا يطلقون عليها على الدوام ..!!؟

فمالذي جرى ياترى ، وكيف أصبحت محبوبة عند هؤلاء من ١ تشرين ولغاية اليوم ..!!؟

ومالذي يريدوه منها ياترى ..!!؟

وهل سجن الحوت له علاقة وثيقة بكل ذلك ..!!؟

ولو لم يكن سجن الحوت في مدينة الناصرية ، هل كان ( هؤلاء الوطنيون ) يتغنون بها وباهلها ويحرضون بهم ليل نهار ..!!؟

أم كانت ستكون هادئة كبقية المحافظات .. !!

نحن نجزم بأنها كانت ستكون أكثر هدوءاً وأتزاناً ..

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