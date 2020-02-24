عشرو ن معلومة عن منصب رئاسة الوزراء في العراق قبل 2003

قاسم آل ماضي

نوري السعيد تولى المنصب 8 مرات وشكل 14 حكومة

تناوب على منصب رئيس الوزراء في العراق على مدى عقود العشرات من الشخصيات بدءا من العهد الملكي في العشرينيات وحتى سقوط النظام السابق بعد الغزو الأمريكي عام 2003.

وهذه عشرون معلومة عن هذا المنصب والشخصيات التي تولته قبل عام 2003:

1 -استحدث المنصب في العراق الحديث يوم 11/10/1920

2- أول رئيس للوزراء هو عبد الرحمن الكيلاني وهو رجل دين سني المذهب من بغداد وآخر من تولاه هو صدام حسين وهو سني المذهب من تكريت.

3- تولى هذا المنصب (34 شخصا) بعضهم تولاه أكثر من مرة ومع جمع حالات التكرار يكون مجموع حالات التولي للمنصب 61 مرة.

4- أكثر شخص تولى هذا المنصب هو نوري السعيد، إذ تولاه ثمان مرات وأسس خلال ذلك أربعة عشر حكومة، وربما هذا الرقم هو الأعلى عربيا وعالميا، ويليه جميل المدفعي الذي تولاه خمس مرات.

5- كل من تولى المنصب هم من أصول عراقية إلا اثنين هما "ناجي شوكت" أصوله عثمانية شركسية، و حكمت سليمان أصوله شيشانية.

6- كل من تولى المنصب من القومية العربية إلا أربعة هم ناجي شوكت وحكمت سليمان والكرديان نور الدين محمود وأحمد مختار بابان والأخير كان آخر رئيس وزراء في العهد الملكي.

7- أول شخص تولى المنصب من خارج بغداد هو عبد المحسن السعدون وهو ثاني رئيس وزراء وهو من الناصرية.

8 - أول شيعي تولى هذا المنصب هو سيد صالح جبر وهو من الناصرية.

9- أول-الوحيد- رجل دين شيعي تولى المنصب –وهو الشيعي الثاني الذي يتولى المنصب- هو السيد محمد حسن الصدر وهو من الكاظمية.

10 - توزيع من تولوا المنصب مذهبيا هو الآتي:

أ-السنة: 28 شخصا، أي بنسبة 82.4%.

ب-الشيعة: 6 أشخاص (سيد صالح جبر وسيد محمد حسن الصدر والدكتور محمد فاضل الجمالي وعبد الوهاب مرجان في العهد الملكي، وناجي طالب وسعدون حمادي في العهد الجمهوري)، أي بنسبة 17.6%. ولم يتولى المنصب أي شخص غير مسلم.

11 - توزيع من تولوا المنصب مناطقيا حسب المحافظات-بدءا من الأكثر- كالآتي: أ-بغداد: 14 شخص، أي بنسبة 41%.

ب- نينوى: 5 أشخاص(جميل المدفعي وعلي جودت الأيوبي وأرشد العمري ومصطفى محمود العمري ونور الدين محمود، وكلهم في العهد الملكي)، أي بنسبة 14.7%.

ج-صلاح الدين (تكريت وسامراء): 4 أشخاص (احمد حسن البكر وطاهر يحيى وصدام حسين واحمد حسين خضير السامرائي)، أي بنسبة 11.76%.

د-ذي قار (الناصرية) : 3 أشخاص (عبد المحسن السعدون و سيد صالح جبر في العهد الملكي و ناجي طالب العنزي في عهد عبد الرحمن عارف)، أي بنسبة 0.088%.

هـ- الأنبار(الرمادي والفلوجة): شخصان (عارف عبد الرزاق وعبد الرزاق النايف، وكلاهما في عهد الجمهورية)، أي بنسبة 0.0588%.

و-بابل (الحلة والمحاويل): شخصان (عبد الوهاب مرجان في عهد الملكية، ومحمد حمزة الزبيدي في عهد الجمهورية)، أي بنسبة 0.0588%.

ز-كركوك: شخص واحد (جعفر العسكري في عهد الملكية)، أي بنسبة 0.0294%.

ح-واسط: شخص واحد (ناجي شوكت في عهد الملكية)، أي بنسبة 0.0294%. ط- ديالى: شخص واحد(رشيد عالي الكيلاني في عهد الملكية)، أي بنسبة 0.0294%.

ي-كربلاء: شخص واحد(سعدون حمادي في عهد الجمهورية)، أي بنسبة 0.0294 %.

12 - تولى المنصب شقيقان هما ياسين الهاشمي وطه الهاشمي وكلاهما انتهت فترتهما بالخلع الأول على يد بكر صدقي والثاني على يد رشيد عالي الكيلاني، وهما أول شقيقان يتوليان المنصب وذلك في العهد الملكي، وتلاهما توفيق السويدي وناجي السويدي وهما في العهد الملكي أيضا.

13 -انتهت أهمية منصب رئيس الوزراء تقريبا بعد مقتل عبد الكريم قاسم الذي كان يتولاه وكان رئيس الجمهورية في عهده نجيب الربيعي، وأصبح المنصب شكليا بعد تحول نظام الحكم إلى الرئاسي على يد عبد السلام عارف.

14 - عبد المحسن السعدون هو أول رئيس وزراء يموت وهو في المنصب وذلك عام 1929م والمشهور إنه انتحر ولكن هناك من يقول بأنه قتل في ظروف غامضة.

15 -ياسين الهاشمي هو أول رئيس وزراء يتم خلعه من منصبه في انقلاب عسكري وذلك في انقلاب بكر صدقي عام 1936.

16 - توفيق السويدي، هو أول مدني يتولى المنصب في العهد الملكي وذلك عام 1929م، وعبد الرحمن البزاز هو أول مدني يتولى المنصب في العهد الجمهوري وذلك عام 1965.

17- أول رئيس وزراء يستقيل بناء على ضغط الجماهير في المظاهرات هو سيد صالح جبر وذلك عام 1948.

18 - أول رئيس وزراء يستقيل بشكل طوعي هو محمد حسن الصدر وذلك عام 1948.

19 -أول حامل لشهادة الدكتوراه يتولى المنصب والوحيد في العهد الملكي هو محمد فاضل الجمالي وهو من الكاظمية وذلك عام 1953، وتولى المنصب من حملة الدكتوراه بعده شخصان فقط في العهد الجمهوري هما عبد الرحمن البزاز وسعدون حمادي.

20 -عبد الرزاق النايف هو صاحب أقل فترة لتولي المنصب (13 يوما فقط) وذلك في بداية حكومة البعث الثانية عام 1968

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