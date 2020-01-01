مساعد وزير الدفاع الأمريكي يكشف عن انقلاب عكسري أمريكي في العراق* ويقول من المهم أن نمنع إعادة إنشاء دولة شيعية تتعارض مع المصلحة الوطنية الأمريكية

قال ريتشارد هوكر مدير معهد الدراسات الاستراتيجية الوطنية في جامعة الدفاع الوطني الأمريكية في مقال له في موقع معهد بحوث السياسة الخارجيةInstitute Research Policy Foreign " بعد الغزو العسكري الأمريكي للعراق في عام 2003 وإزالة صدام حسين بمساعدة استراتيجيتنا ، حاولنا صياغة دستور عراقي وإنشاء حكومة محلية ، حاولنا خدمة أهداف ومصالح أمريكا بأيدي الشعب العراقي والحكومة المحلية. ولكن مع الأسف الشديد ، يجب أن نعترف بأن رأي الخبراء السياسيين ، الذي يقول إن الحرب العسكرية الأمريكية في العراق والإطاحة بصدام حسين أدت إلى استسلام العراق للشيعة وإيران ، صحيح.

اليوم ، أثرت التكنولوجيا والفضاء الإلكتروني كسلاح على المعادلات الدولية والإقليمية. ساعدتنا وسائل التواصل الاجتماعي والمشاهير والإنترنت في تنظيم ثورة على Facebook / WhatsApp في العراق في الأشهر الأخيرة ؛ هذه الثورة خدمت حتى الآن المصلحة الوطنية للولايات المتحدة أكثر من الحملة العسكرية الأمريكية للعراق في عام 2003.

لقد وضعت الثورة في العراق الحكومة الشيعية التي كانت تهديدًا للمصالح القومية الأمريكية ، على وشك الانهيار. أصبح اليأس وعدم الكفاءة وإقامة الدولة وعدم الاستقرار السياسي منتشرين في جميع أنحاء العراق. ومن المهم للغاية بالنسبة لنا أن نمنع إعادة إنشاء دولة شيعية تتعارض مع المصلحة الوطنية الأمريكية في العراق ؛ وهناك اضطرابات سياسية في جميع أنحاء البلاد الآن.

لقد أظهرت التجربة أن الدستور العراقي لا يخدم المصالح الأمريكية. من أجل تحقيق أهدافنا ، يجب إزالة المجموعات الشيعية من المعادلات الرئيسية في العراق والمنطقة وعدم السماح لهم بلعب دور على المستويات الاجتماعية. أسلحة الجماعات الشيعية تهديد خطير للولايات المتحدة وجميع القبائل في العراق. من خلال تغيير النظام الحالي وبناء هياكل جديدة ، يجب أن نحقق أهداف الغزو العسكري الأمريكي للعراق.

بالأمس ، أجريت مكالمة هاتفية مع روبرت كريم ، مساعد وزير الدفاع السابق لشؤون الأمن الدولي والمستشار السابق لسياسة الشرق الأوسط. وأصر على القول: "الآن لدينا اليد العليا في العراق منذ عشر سنوات مضت. لقد قدم برهم صالح أعظم خدمة للمصالح الأمريكية من خلال مقاومة ترشيح رئيس الوزراء ومنع تشكيل حكم القانون في العراق. لقد قلت دائمًا أن القبائل الكردية وقدراتها ونواياها هي العمق الاستراتيجي لأمريكا في العراق وشرق البحر المتوسط ​​، واليوم ، العراق مستعد تمامًا ليصبح دولة آمنة وجديرة بالثقة بالنسبة للولايات المتحدة إذا حدث انقلاب عسكري. يجب أن تتشكل خارج الهياكل القائمة ، وهذه نصيحتي الجادة لمستشاري البنتاغون والرئيس ترامب ".

التغييرات في العراق في الأيام المقبلة حساسة للغاية وحاسمة. مهما كانت نتيجة الأزمة ، فإنها ستستمر لمدة عقد على الأقل. في رأيي ، الأزمة السياسية في العراق هي فرصة ذهبية يجب أن تتحول إلى ثورة شاملة تخدم المصلحة الوطنية الأمريكية. من غير الواضح ما إذا كنا قد فقدنا هذه الفرصة في السنوات العشر القادمة ، فسنكون قادرين على استعادة هذا الموقف

https://www.fpri-security.org/article/2019/12/revolution-or-political-crisis-in-iraq/