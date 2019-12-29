التقارير

لماذا تم قصف الحشد في (القائم) تحديدا..؟


بعد قصف قاعدة (K1) الامريكية غرب كركوك كان متوقعا ان يكون هدف الرد الامريكي فصائل قريبة من كركوك وسهل نينوى وليس في أقصى حدود العراق مع سوريا، بما يؤكد أن قصف اللواء 45 لم يكن ردا على قصف (K1)، بل للأهداف التالية:

أولا - أمريكا منذ البداية رافضة لوجود الحشد في القائم، وهذ المرة الثالثة التي تستهدفها. فالقائم تدخل في حسابات الأمن الاستراتيجي الاسرائيلي، لما تعتقده واشنطن أنها قد تتحول حلقة الوصل الإيرانية مع سوريا، وجسرها نحو لبنان، وبالتالي تحاول تجريدها من أي تواجد لفصائل شيعية مسلحة. 

ثانيا - كما أن القائم هي الموقع الأقرب لقاعدة عين الأسد الامريكية، وتشرف على ممرات حركة القوات الامريكية بين العراق وسوريا. وبالتالي فإن وجود الحشد يخنق حرية حركتها، ويضعها تحت مرمى نيرانه.

ثالثا - والقائم هي الرئة التي تتنفس منها داعش، وعبرها يتم نقل المئات منهم إلى مناطق عراقية في الأنبار محظور حتى على الطيران العراقي التحليق فوقها. وعادة ماتستخدم واشنطن هذه المجاميع كورقة أمنية لإدارة لعبتها في العراق، وابتزازه. 

رابعا - استهداف اللواء 45 هو لكونه تابع لكتائب حزب الله التي تعد القوة القتالية الأقوى تكتيكا وتسليحا وقدرة على المناورة، وقد سبق الضربة حملات تحريضية واسعة قادها الجيش الاكتروني للسفارة الامريكية، وتسريبات استخبارية للامريكان  من عملاء عراقيين  يحملون صفة (خبراء) متوغلة في الأجهزة الأمنية العراقية ولها مواقف مناوئة للحشد،  وراء تحريض الامريكان على ذلك. 

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لماذا تم قصف الحشد في (القائم) تحديدا..؟
تقرير خطير يكشف عن دور الامارات الاجرامي ولماذا هي الاكثر عنفا تجاه الاتفاق الصيني العراقي
تقرير/ شاهدت 12 رجلا غاضب
السلاح السري الايراني الذي جعل ترامب يجثو على ركبتيه...!
تقرير/ الاتفاق العظيم مع الصين ..أسقط الحكومة .. لكن كيف يتم بناء العراق ..
الدور الخبيث لمراكز الفكر الأميركية
خرقان للدستور برعاية صالح يعقدان المشهد السياسي ويزيدان من غليان الشارع
الإمارات.. مضايقات وحظر سفر ومراقبة وتقييد لأسر المعارضين
تظاهراتنا وبيانات المرجعية الدينية.. الإنتصار المأمول وشروط التحقيق.
تقرير/ قراءة أكثر عمقًا لجريمة الوثبة.. العراق يرفض الارهاب
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1333.33
الجنيه المصري 74.24
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.75
التعليقات
عباس قنبر هاشم : اللهم وفق الجمیع لخدمة العراق وشعبه ...
الموضوع :
رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يجتمع مع برهم صالح
ابنك ياعراق : اين الدولة ؟ لماذا لايلقون القبض عليهم ؟ نطالب الضرب بيد من الحديد لكل من يريد الخراب ...
الموضوع :
مجاميع مخربة جاءت من عدة محافظات الى بغداد للقيام باعمال حرق وتدمير وخلافات في ساحة التحرير معهم
الفيلسوف الكوني عزيز الخزرجي : أخي الكاتب : لقد قلنا هذا .. واكثر منذ ١ اكتوبر، فلماذا لم تنتبهوا الا بعد خراب ...
الموضوع :
الى / مدعي الوطنية والإصلاح والشرف والأستقلال
احمد قاسم محمد : سلام عليك انا مواطن من مدينة الموصل لي مشكلة او معاملة في أمانة العامة في مجلس الوزراء ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ali al iraqy : السلام عليكم قبل ٣ أيام حوالي استدعوا فوجان من الحشد من الموصل الى بغداد وبعد يومين ادخلوا ...
الموضوع :
مصدر: إنذار (ج) في صفوف الحشد الشعبي تأهباً لتحركات اميركية متوقعة
يسر نوري : #مناشدة_إلى_معالي_وزيره_التربية_المحترمه نحن شريحه من خريجو كلية التربيه الاساسيه قسم التربية الاسرية والمهن الفنيه نناشد الوزارة بوضع الحلول ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
ابو زهراء : اجمل مقال واقعي البلد فيه الكثير من الشخصيات غير الجدلية كان بالامكان ترشيحها وانهاء المشكلة ...
الموضوع :
فقال: اذبحوا بقرة! فقالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ  
لطيف محمد : اخوان ممكن صوره من نص القرار.. رجاد اللي عنده ينزل صوره كتاب وزاره التربيه بخصوص الموضوع اعلاه..... ...
الموضوع :
التربية تعفي التلاميذ المسجلين خلافا للسن القانوني للاعوام الماضية من التبعات القانونية
جمال دبل : علاراسي انتي وكلامك الي بتلج قلوب قولو الله ...
الموضوع :
السلاح السري الايراني الذي جعل ترامب يجثو على ركبتيه...!
كمال الرحال : هذا كله بسبب مقتدى واتباعه ...
الموضوع :
الناطق باسم مكتب القائد العام يوضح حقيقة تواجد قوات اميركية في نينوى وديالى
فيسبوك