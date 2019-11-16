التقارير

في توازن القوى و في قواعد الاشتباك ...!


محمد صادق الحسيني

 

لبنان بعين الله رغم المقامرين...

والاقليم يتعافى رغم المتأمركين...

وممنوع التغيير

رغم مرور الايام وتدافع الاحداث صعوداً وهبوطاً فان مصادر وثيقة الصلة بمحور المقاومة تؤكد با الحالة في لبنان  ستبقى مستقرة وبخير ولازالت تحت عنوان سقوط المؤامرة وفشل الانقلاب ومنع نقل لبنان من ضفة الى اخرى ...

ولازال ضابط الايقاع الذي بامكانه احتواء كل جديد في المجتمع او في الدولة  هو حزب الله...

والتنسيق جار على قدم وساق بين كل اطراف العهد لبنانياً وبين اطراف  محور المقاومة من هرمز الى باب المندب ومن البصرة الى بنت جبيل...

واما بخصوص شكل الحكومة اللبنانية المقبلة فان الكرة في ملعب الذين اصعدوا الحمار الى المئذنة وليس في ملعبنا، ونحن لا نشعر بالحاجة الى فك العقد بالاسنان مادامت الفرصة متاحة لحلها وفكفكتها بالايدي...

اعتذر الحريري ام لم يعتذر ..

قبل بالتكليف ام لم يقبل...

اوصى باحد ام لم يوص..

يبقى لبنان اكبر من الجميع وشوكة بعيون العدو الصهيوني ولن يغير وجهه ولا لونه ولا طعمه ولا رائحته..

ما يهمنا سلامة لبنان واستعادة عافيته ودوام معادلته الذهبية الجيش والشعب والمقاومة...

العهد قوي وثابت ولا خوف عليه ولا تراجع في مواقفه وحزبدالله صامد وفي اوج قوته وهو بخير جداً ولا يرى اي ضرورة في تبديل تكتيكاته القاضية بمنح الجميع فرصة اضافية لاستخدام العقل واللجوء للحوار وسيلة لفض النزاعات...

واما الوضع العام في المنطقة والاقليم فعلى الشكل التالي:

١) الوضع في العراق ولبنان تحت السيطره التامه  والاستيعاب الجيدكما هو الحال منذ اليوم الاول .

٢) الجهات المعنيه في كلا  البلدين قادرة على التعامل الجيد والحسم في نهاية الطريق.

٣) عملية اغتيال قائد سرايا القدس في غزه لا قيمة استراتيجيه لها على الرغم من أهمية الشهيد . حيث انها لم تغير لا موازين القوى ولا حتى قواعد الاشتباك . وعليه فالمقاومة بالف خير  من طهران حتى غزه .

٤) وهذا يعني ان أياً من أطراف محور المقاومه ليس في خطر  مما قد يستدعي قلب الطاولة.

٥) عملية الاغتيال لا تعبر عن قوة او استعادة لقوة الردع الاسرائيلية .

 فهناك مليون ونصف المليون اسرائيلي تحت نيران المقاومه الفلسطينيه او هم في الملاجيء . فأين هي قوة "اسرائيل "؟

عملية الاغتيال ليست سوى  فرصة امنية استغلها نتن ياهو لحسابات داخلية مع خصومه السياسيين ( ازرق ابيض وو) والمعركة مضبوطة بسقف اعادة قواعد الاشتباك الى سابق عهدها

٦) تذرعت "اسرائيل " بسلامة الجليل عندما اجتاحت لبنان سنة ١٩٨٢ . واغتالت بعد ذلك نائب القائد العام لقوات الثوره الفلسطينيه ، خليل الوزير / ابو جهاد ، وحاولت اغتيال ابوعمار في تونس سنة ١٩٨٥ عندما قصفت مقر قيادته بالطائرات ثم اغتالته تسميماً عام ٢٠٠٤ . وها هو الشعب الفلسطيني ينجب بهاء ابو العطا وغيره من القادة .

٧) هذا شعب لا يقهر ولا يستسلم وسيبقى  رافعاً الراية والبندقية حتى يلتحم مع جيوش العرب والمسلمين القادمة اليه من سائر الساحات ليحرر القدس ويرفع علم فلسطين الحرة العربية على اسوارها .

وما ذلك على الله بعزيز

بعدنا طيبين قولوا الله

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
في توازن القوى و في قواعد الاشتباك ...!
اول ارهابي"داعشي" بريطاني بالعراق.. من هو حمزة الجائع المعروف بحبه لكنتاكي وماكدونالدز
"لجنة الخبراء" والطريق الى ضمان مستقبل العراق
🔺 الخطر على الأبواب . حول مؤتمرالسعودية (العراق آفاق مستقبلية).
  أين كانت الدولة من 'بروفات' الصرخيين والبعثيين؟
حالات الطلاق في السعودية تبلغ نصف معدل الزواج
العراق: اغلاق قنوات الفتنة.. خطوة في الاتجاه الصحيح
*```وراء الأكمة ما وراءها  ................ المطعم التركي أنموذجا*
لكي لاننسى: مع سيد المقاومة نحن في ضفة الامان...!
قبضة اليد وحرب اللاعنف والجراس روتس والثورات الملونة
الاكثر مشاهدة في (التقارير)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 73.86
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1694.92
دينار كويتي 4000
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3125
ريال قطري 326.8
ريال سعودي 317.46
ليرة سورية 2.31
دولار امريكي 1190.48
ريال يمني 4.76
التعليقات
مصطفى اكرم شلال واكع : اني اقدم مظلمتي اني احد المعتصمين صاحب شهاده عليا وفوجئت اسمي لم يظهر في قائمه تعيينات الشهادات ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
ثامر الحلي : هذا خنيث خبيث ومحد دمر العراق غيره اقسم بالله ...
الموضوع :
مصدر مطلع : ﻿واشنطن تعيد طرح حيدر العبادي بديلا واجماع عراقي برفضه
منير حجازي : السلام عليكم اخ احمد أحييك على هذا الجهد الصادق لتعرية هذا الموقع المشبوه وقد كنت قررت ان ...
الموضوع :
نصيحة مجانية الى من ينشر في كتابات والى الزاملي
haider : قرار مجحف ولماذا يتم تحديد عمر المتقاعد ان كان قادرا على العمل /اضافة الى ذالك يجب اضافة ...
الموضوع :
اقل راتب تقاعدي سيكون 500 الف دينار.. ابرز التعديلات في قانون التقاعد
محمد الموسوي : انعم واكرم اولاد عمنه الساده البصيصات. معروفين بكل الافعال الطيبة. ساده صحيحين النسب يرجعون الى عبيد الله ...
الموضوع :
عشيرة البصيصات والخطوة الفريدة المشرفة
يونس غازي حمودي مصطفى : خريج زراعة وغابات مواليد 1969 الثاني على الكلية عين معيد في جامعة الموصل وستقال في وقت صدام ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
علي الجبوري : كلامك واضح وضوح الشمس لكن عندي تسائل في اليوم الذي منعت فيه العربيه الحدث كان لقاء لهذه ...
الموضوع :
العراق: اغلاق قنوات الفتنة.. خطوة في الاتجاه الصحيح
علي الجبوري : اخيرا رجل عاقل في العراق الحمد لله فقج بدئت اشك بقواي العقليه وهل انا سوي ام غير ...
الموضوع :
إدارة ترامب الوقحة فضحت نفسها
علي الجبوري : احسنتم الان بدء مشروع الرد الواعي نحتاج لمثل هذا الاعلام ولكن اكثر واكثر ...
الموضوع :
بالفيديو // تقرير مفصل عن تكتيك إسقاط المرجعية الدينية
علي الجبوري : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هؤلاء اتباتع القطاع الملعون المنحرف الذي يسمي نفسه ابن المهدي !!!! ارجوا ...
الموضوع :
القوات الامنية في البصرة تعتقل مجموعة منحرفة تدعى بجيش الغضب الالهي
فيسبوك