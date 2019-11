قبضة اليد وحرب اللاعنف والجراس روتس والثورات الملونة

علي عبد سلمان

قبضة اليد هو رمز اتخذته حركات المعارضة في الثورات الملونة حول العالم .. كانت البداية في حركة أوتبور بصيربيا التي أطاحت بالديكتاتور سلوبودان مليسوفيتش عام 2000 .. تم تمويل أوتبور عن طريق منظمة الأمن والتعاون الأوروبية والأمم المتحدة UN ومنظمة حقوقية تسمى humanity in action وكذلك من فريدوم هاوس (بيت الحرية الأمريكي)، وترك بعض أعضاء أوتبور الحركة عند اكتشافهم لمصادر تمويلها بعد الاطاحة بمليسوفيتش، هذه المعلومات مذكورة في تقرير Revolution in the arab world المعد بواسطة مجلة العلاقات الخارجية الأمريكية FP.

بعد نجاح حركة أوتبور في مهمتها تم تطويرها إلى مركز لدراسات اللاعنف يصدر التجربة للدول المراد تغيير أنظمتها حول العالم و تم تسمية المركز : كانفاس بالانجليزية :

بعد ذلك تم تصدير ثورة صيربيا إلى جورجيا عن طريق حركة كمارا و التي تعني "يكفي" و تم تسميتها بالثورة الوردية و ذلك عام 2003

ثم بعد ذلك انتقلت الثورات الملونة إلى روسيا عام 2005

ثم إلى فنزويلا عام 2007

تم تسميتها بالثورات الملونة لأن كل حركة اتخذت شعاراً لها له علاقة بالألوان لجذب الجمهور تحت شعار واحد وتم نسبة الثورات الملونة لجورج سوروس لأنه الممول الرئيسي للصندوق الوطني للديمقراطية NED ويمول كذلك فريدوم هاوس.

حركة كمارا الجورجية تأسست عام 2003 العام الذي أعلنت فيه أمريكا بدء خطتها لنشر منظمات المجتمع المدني في العالم أو المنظمات غير الحكومية والتي ستتلقى معونات من الولايات المتحدة الأمريكية. وتأسست حركة كفاية المصرية عام 2005 وضمت نشطاء انضموا فيما بعد لحركة 6 أبريل الذين تلقى بعضهم تدريبات اللاعنف في مركز كانفاس بصربيا وتلقى البعض الآخر وخاصة تيار الاسلام السياسي هذه التدريبات بقطر عن طريق أكاديمية التغيير التي تروج لأعمال ودراسات جين شارب وتقوم بتدريسها.

الدراسات التي تقدمها كانفاس هي تكتيكات لحروب اللاعنف والمكافحة السلمية المستوحاة من مقاومة غاندي للاحتلال البريطاني للهند .. واضع تكتيكات حرب اللاعنف هو جين شارب - خبير استراتيجي حربي متقاعد تلقى منحة على رسالة الدكتوراة الخاصة باللاعنف من الاستخبارات الأمريكية - ويمول كتيبات و تعليمات ومراكز جين شارب الملياردير الصهيوني بيتر أكيرمان وهو الرجل الصهيوني الثاني المشارك في الثورات الملونة بعد جورج سوروس كما أن جين شارب بدأ أعماله بمركز صغير يسمى ألبرت أينشتين بأمريكا قبل أن يتطور إلى كانفاس في صيربيا ومركز ألبرت أينشتين مرتبط بالكولونيل روبرت هالفي وهو خبير حربي سابق بجيش الولايات المتحدة الأمريكية وبالتعاون مع جين شارب أفاد كثيراً من خبرته إلى تكتيكات حرب اللاعنف.

ضمن الكتب التي وضعها جين شارب كتاب لتغيير الأنظمة عن طريق التحكم في مقدرات الدولة بواسطة الشعب يلزم ذلك الضغط على كل مؤسسات الدولة بل بمعنى أصح تغيير كل أعمدة الدولة بما فيهم الجيش وطريقة التغيير المتبعة هي طريقة الهدم وإقصاء جميع رموز الدولة أصحاب الخبرات على أن يتم إعادة بناء ذلك من جديد على أسس تضمن العدالة الاجتماعية والتقدم والديمقراطية كما يقولون لأتباعهم .. إلا أن واضعي هذه الكتب والاستراتيجيات تفننوا في وضع خطط الهدم والضغط وخلخلة كل مؤسسات الدولة بدقة ولم يضعوا أي استراتيجيات للبناء فلا تجد حتى مقال واحد يتحدث عن البناء، ناهيك عن عشرات الكتب والمقالات والتعليمات التي تتحدث عن فنون الهدم ! ومن هنا يتضح لك الغرض الحقيقي لواضعي الاستراتيجية.

مركز كانفاس بصيربيا كان خلف "الثورة البرتقالية" في أوكرانيا، وثورة التيوليب في كازاغيستان 2005، و الثورة الخضراء في إيران عام 2009 وهي أحد الثورات الفاشلة حيث فشلت في الإطاحة بأحمدي نجاد وذلك لأن الإعلام الإيراني قام بتوعية الشعب بتكتيكات الاستخبارت الأمريكية وجورج سوروس في استخدام جين شارب لتغيير النظم الدولية حسب الأجندة الأمريكية باسم الكفاح السلمي