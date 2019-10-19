لماذا منبج!!

كندي الزهيري

بالرغم من العقوبات الدولية وإمكانية المواجهة المباشرة مع قوات النظام السوري، تمضي تركيا قدمًا في عمليتها العسكرية "نبع السلام" المستمرة منذ أسبوع في شمال شرق سوريا.

بعد الاستيلاء على البلدات والقرى الحدودية من المقاتلين الأكراد، تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بدفع قوات سوريا الديمقراطية الكردية، التي تعتبرها أنقرة "منظمة إرهابية"، بعيدًا عن المناطق الحدودية.

مع وصول قواتها شرق نهر الفرات، وضعت أنقرة عينها على مدينة منبج، المدينة الاستراتيجية ذات الأغلبية العربية، التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية منذ عام 2016.

بدأت القوات المدعومة من تركيا إلى جانب قوات الجيش الحر في التجمع بضواحي منبج ، بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة أنها ستسحب قواتها من المنطقة.

أعقبت خطوة واشنطن تقارير تفيد بأن قوات السورية كانت تتجمع بالقرب من منبج بعد صفقة أبرمتها قوات سوريا الديمقراطية مع موسكو ودمشق لوقف العملية العسكرية التركية.

*إلى منبج :-

دخلت وحدة صغيرة من جنود سوريا إلى منبج لأول مرة منذ 2012. كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على منصات التواصل رفع قوات تابعة للنظام العلم السوري فوق مبانٍ وسط المدينة.

قالت روسيا، إن قواتها تقوم بدوريات في الخطوط الأمامية بين القوات المتحالفة مع تركيا ومواقع الجيش السوري خارج المدينة لمنع وقوع أي مواجهات بين الطرفين.

بحسب مراقبين، تشير هذه التطورات إلى فتح جبهة جديدة في الحرب المدمرة في سوريا، كما تشير إلى النهاية التي تلوح في الأفق لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية على هذه المنطقة.

إن قوات سوريا الديمقراطية سقطت بسرعة. على الرغم من جهود روسيا للتوسط بينها وبين الحكومة السورية، فقد تُركت المجموعة لتدافع عن نفسها.

ان حلمهم بإقامة دولة على طول منطقة "روج آفا "سوف ينتهي إذا أحكم النظام السوري سيطرته على المدينة.

*اهمية منبج الاستراتيجية:-

تقع منبج في وسط الحزام الشمالي لسوريا، وقد كانت هدفًا لمعظم اللاعبين في الصراع السوري بسبب طرق الإمداد التي تمر عبرها.

سقطت مدينة منبح في يد القوات ما تسمى المعارضة لبشار الأسد في عام 2012، تم استولى عليها تنظيم داعش في 2014، وبعد ذلك سيطرت على المدينة قوات سوريا الديمقراطية في 2016.

تقع منبج، وهي مركز اقتصادي محلي، بجوار الطريق السريع إم فور، وهو طريق تجاري رئيسي يربط مدينة اللاذقية الساحلية الغربية بحلب والرقة، ودير الزور الغنية بالنفط في الشرق.

بالنسبة الرئيس الأسد، فإن السيطرة على الطريق السريع يمكن أن يساعده في إعادة بناء اقتصاد البلاد الذي مزقته الحرب.

أن النظام السوري يتطلع إلى منبج منذ سنوات. اليوم رأوا انسحاب القوات الأمريكية والدعم الروسي كفرصة للقيام بذلك.

بالنسبة لأنقرة، فإن اكتساب موطئ قدم في المنطقة يعني منع قوات سوريا الديمقراطية من التحرك ذهابًا وإيابًا على طول الفرات، مع عزل الحسكة والقامشلي الخاضعين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية عن حلب التي يسيطر عليها النظام.

*منبج والمنطقة الآمنة:-

منبج مهمة أيضًا بالنسبة لخطة تركيا لإقامة ما يسمى بـ "المنطقة الآمنة" التي تم "تطهيرها" من المقاتلين الأكراد، حيث تسعى تركيا لإعادة حوالي 3 ملايين و600 ألف لاجئ سوري يقيمون حاليًا على أراضيها.

أردوغان قلل من التلميحات التي تتحدث بأن توسيع نطاق العملية في منبج من شأنه أن يتسبب في نزاع مع روسيا، مشيرًا إلى نهج موسكو "الإيجابي".

إن موسكو يمكن أن تتوصل إلى "تفاهم" مع أنقرة سيقود إلى انسحاب قوات سوريا الديمقراطية، مع ترك السيطرة الفعالة في أيدي الروس.

بالنسبة لأردوغان، فإن مثل هذه الاتفاقية سوف تكون أكثر فعالية من المحاولات الفاشلة السابقة للتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة حول هدفه المتمثل في إنشاء "المنطقة الآمنة" على عمق 30 كيلومترًا على الأقل داخل سوريا.

يعتبر الوصول إلى منبج أمرًا ضروريًا في الجهود المبذولة لإنشاء مثل هذه المنطقة الآمنة وربطها بأجزاء أخرى تمت السيطرة عليها خلال عمليتين عسكريتين سابقتين لتركيا في شمال سوريا.

إذا استطاع أردوغان السيطرة على منطقة عين العرب (كوباني)، فيمكنه ربط جميع المناطق التي تسيطر عليها تركيا في شمال سوريا ببعضها بعضا في المنطقة الحدودية.

لطالما قالت تركيا إنها تريد تطهير المنطقة الحدودية من قوات سوريا الديمقراطية، التي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية.

تعتبر أنقرة وحدات حماية الشعب الكردية امتدادًا لحزب العمال الكردستاني، وهي جماعة محظورة كانت تشن حملة مسلحة استمرت عشرات السنين من أجل الحكم الذاتي داخل الحدود التركية.

*ماذا يعني هذا :-

وفقًا المعلومات ، فإن منبج هي موطن لحوالي 700 ألف شخص، بما في ذلك الآلاف من النازحين داخليًا بسبب الحرب.

على الرغم من كونها تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الكردية، فإن ما لا يقل عن 80% من سكان المدينة هم من العرب، مع نسيج اجتماعي يتكون من 29 قبيلة.

فإن العملية التي تقودها أنقرة هي فرصة لطرد قوات سوريا الديمقراطية، التي يقول إن مقاتليها ارتكبوا انتهاكات حقوقية ضد السكان المحليين.

حاول الكثير في عدة مناسبات التواصل مع الولايات المتحدة طلبًا للمساعدة ولكن دون جدوى. بنقل الانتهاكات التي ارتكبت ضد السكان ، وتقديم تقارير من على الأرض، وعقد اجتماعات مع المسؤولين الأمريكيين. هذا هو السبب في عدم وثوق السكان ومن خلاله ادانة الولايات المتحدة. حيث حملوها المسؤولية عما حدث لهم...

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