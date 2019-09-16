تداعيات  استهداف  المنشآت  النفطية  السعودية  ...

كندي الزهيري ..

على ما يبدو ناخة البقرة السعودية، بعد ضربات الموجعة الانصار الله الحوثي ،وأخيرا ادرك العالم بأن المال لا ينفع من دون الرجال ،

ما جعل العالم ينضر إلى حجم وشجاعة الرجل اليمني المقاوم، هنا اصبح الشيطان مجبر على إجبار البقره السعوديه ،على التفاوض مع الحوثيين .

بعد الضربة المؤلمة ارتفعت أسعار النفط بنسبة تقارب 20 في المئة، وهو أكبر ارتفاع وقع في يوم واحد منذ حرب الخليج في عام 1991، لكنها عادت إلى النزول قليلا في أعقاب ذلك.

وقفزت أسعار خام برنت، المؤشر الدولي الذي يستخدمه تجار النفط ، إلى 71.95 دولارا للبرميل.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 15 في المئة مسجلا 63.34 دولارا في سوق التداولات الآسيوية.

وشهدت الأسعار انخفاضا ضئيلا في أعقاب إقرار الرئيس ترامب استخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي.

لكن ثمة مخاوف من استمرار ارتفاع الأسعار في حال تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط .

وبعد أن عادت الأسعار للانخفاض من ذروة الارتفاع التي وصلت إليها، بات خام برنت الآن في التعاملات التجارية مرتفعا بنسبة 11 في المئة وعند سعر 66.72 دولارا للبرميل الواحد، وظل خام غرب تكساس الوسيط مرتفعا بنسبة 10 في المئة وبسعر 60.60 دولارا.

شكلت الهجمات الأخيرة بطائرات مسيرة على منشآت في قلب الصناعة النفطية السعودية ضربة لأكبر منشأة تكرير بترول فضلا عن حقل نفط كبير مجاور لها، وتشغل شركة أرامكو النفطية العملاقة كلا الموقعين.

وتعد شركة أرامكو، المملوكة للدولة في السعودية، أكبر شركة منتجة للنفط في العالم، إذ تنتج 10 في المئة من مجمل انتاج النفط العالمي، فضلا عن أنها أيضاً واحدة من أكثر الشركات ريعاً في العالم.

ويشكل حجم إنتاج الموقعين معا نحو 50 في المئة من الإنتاج النفطي السعودي أو 5 في المئة من الإنتاج النفطي اليومي العالمي. وقد يستغرق الأمر أشهر قبل تستعيد المنشأتين كامل طاقتهما الإنتاجية.

ولعل الهجوم الذي تسبب في توقف نصف إنتاج هذه الشركة، يكشف عن مدى إمكانية أن تكون منشآتها عرضة للخطر وبالتالي سيكون جزء حيوي من البنية التحتية للطاقة العالمية عرضة للخطر.

وينتج حقل خريص النفطي حوالي واحد بالمئة من مجمل إنتاج النفط العالمي، وتعد بقيق أكبر منشأة للشركة، مع قدرة على تكرير سبعة بالمئة من الإمداد النفطي العالمي.

والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا لم تتمكن الشركة من منع وقوع هذا الهجوم على منشآتها الواقعة في جيوب عميقة؟ وما مدى إمكانية حدوث ذلك مرة أخرى؟

وكلمعتاد واشنطن والسعودية تشير لـ "ضلوع إيران" في الهجوم على منشآت نفط سعودية.

هنا جعل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يطالبان بضبط النفس وعدم التصعيد، إيجاد حل دبلوماسي الإنهاء الحرب التي ان طالت اكثر من ذلك سيجعل العالم الغربي في خطر وخاصتا مع قدوم فصل الشتاء.

*ما هو التأثير على إمدادات النفط العالمية؟؟

لم يقدم السعوديون الكثير من التفاصيل عن الهجمات، سوى القول إنه لم تقع إصابات، ولم يقدموا سوى القليل من المؤشرات بشأن الإنتاج النفطي تهرب واضح من الفضيحة الكبرى للسعوديين الذين يمتلكون أقوى قوه ادفاع جوي.

وقال وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان إنه بعض الانخفاض الحاصل في الانتاج النفطي سيعوض بالسحب من منشآت التخزين النفطية الضخمة وهنا مناقضه واضحه في التصريحات للمسؤولين السعودين عن حجم الدمار الحاصل في الموقع المستهدف.

وقال أبهيشك كومار، رئيس وحدة التحليلات في شركة انترفاكس للطاقة في لندن: "ادعت السلطات السعودية السيطرة على الحرائق لكن ذلك لا يعني اطفاء واحتواء كامل أضرار الحرائق، إذ يبدو أن الأضرار التي لحقت بالمنشآت في بقيق والخريس كبيرة، وقد يستغرق الأمر أشهر قبل أن تعود إمدادات النفط إلى حالتها الطبيعية".

تقول أنيكا غوبتا، الباحثة في استراتيجيات السلع الأساسية في شركة "ويزدم تري" إنه لن يكون هناك تأثير مباشر لأسعار النفط المرتفعة على المستهلكين حيث أنها ستأخذ بعض الوقت كي يظهر تأثيرها عليهم.

وتضيف أنه إذا بقي انقطاع الإمداد النفطي لأكثر من ستة أسابيع فأن أسعار النفط ستتأثر كثيرا وتصل إلى أكثر من 75 دولارا للبرميل.

وقال بوب ماكنالين رئيس مجموعة رابيدان للطاقة والمستشار السابق لشؤون الطاقة في إدارة الرئيس جورج دبليو بوش "اعتقد أن الأمر سيستمر، مادامت الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية في كفة وإيران في الكفة الأخرى مستمران في تصعيد النزاع".

ويرى ماكنالين إن ذلك التصعيد سيجعل الجميع في دائرة توقع تزايد المخاطر لأنها باتت جدية جدا.

وفي بريطانيا، يقول خبير سياسة الطاقة الدولية البروفيسور نيك باتلر: لن يلاحظ سائقو السيارات هذه الزيادة على الفور في المحطات، "فالتأثير المباشر للهجمات قد يكون قصير الأمد" بحسب تعبيره.

ويتشكل 40 في المئة من سعر لتر البنزين في بريطانيا من تكلفة النفط وإنتاج الوقود والربح، أما الباقي فهو ضريبة.

ويقول سايمون ويليامز من مركز الأنشطة الإقليميّة: "هناك حالياً تخفيضات في سعر الجملة، بدأ للتو لينتقل إلى السائقين عن طريق تجار التجزئة (محطات البنزين الفرعية)".

"وقام العديد من محطات بيع الوقود بخفض الأسعار بمقدار 3 نقاط في الـ 13 من الشهر الحالي، ونعتقد أن متوسط الأسعار كان ستة بنسات أعلى من اللازم حتى قبل هذه الحرائق التي قد لا يكون لها تأثيراً كبيراً جدًا".

لكن هيلي قال إنه من المرجح أن ترتفع أسعار الوقود العالمية، "وسنرى ارتفاع أسعار وقود السيارات في جميع أنحاء العالم. وسوف يلاحظ المستهلكون ذلك أولاً بسرعة كبيرة في أسعار البنزين المرتفعة".

كما حض على "مراقبة رسوم الوقود الإضافية لشركات الطيران" والتي قد ترتفع أيضاً اعتماداً على سياسات التحوط الخاصة بأسعار الوقود في شركات الطيران.

واليوم نقول هل فهم العالم بأن الاعتماد على السعودية خطر كبير،

وهل وصلت رسالة إلى العالم بان الاصرار والعزيمة تصنع المعجزات.،

وهل فهم اصحاب المشروع العربي والخونه ممن يبحثون على اقامة علاقات مع السعوديه ،بان تلك المملكه الهاويه ما هي الا اضعف واهون من بيت العنكبوت،

ومتى نرى الحكومة تستغل هذا الوضع لصالح العراقيين عسى ان نجد إجابة في الأيام القادمة...