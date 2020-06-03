الرئيسية
الأخبار
المقالات
التقارير
رأي في الأحداث
الصفحة الدولية
الصفحة الاقتصادية
الصفحة الإسلامية
الصفحة الرياضية
اليمن
سوريا - لبنان - فلسطين
الصفحة الفكرية
دراسات
معكم يا أهلنا في البحرين والجزيرة العربية
ثقافة الكراهية والدجل والقتل
انت والمسؤول
بريد الزائرين
الوثائق
الشعر
النكت والطرائف السياسية
اسرار وما وراء الكواليس
الكاريكاتير
منوعات
English news
الاتصال بنا
رأي في الأحداث
صورة لا تحتاج الى تعليق ما اشبه الامس باليوم فهل سنشهد نهايته كسابقيه
علي محسن راضي
77
2020-06-03
tweet
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
ارسال
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
صورة لا تحتاج الى تعليق ما اشبه الامس باليوم فهل سنشهد نهايته كسابقيه
الشيخ جلال الدين الصغير : القصف الامريكي الغادر لمواقع في العراق يمثل فضيحة استخبارية كبيرة
تقييم اولى للاستهداف الايراني للقواعد الامريكية في العراق
الثلاثاء العراقي الأبيض والثلاثاء الأمريكي الأسود ورهانات التأهيل المهدوي
✍🏼ما هي القصة الحقيقية للجريمة الامريكية في القائم؟ وما هي اهدافها الحقيقية؟
ملاحظات اولية على البيئة العامة لقانون الانتخابات الجديد
ماذا قال الشيخ جلال الدين الصغير قبل سنتين بالضبط عن أحداث العراق؟
شكرا لله اننا نعمل مع شخصية يقوم بتسقيطها جيش السفارة الامريكية
شيعة العراق يحفرون قبورهم بأيديهم
ما جرى في محطة ارامكو السعودية في البقيق فضيحة مدوية على صعد كثيرة (مقال في الاستراتيجية الامنية والسياسية)
الاكثر مشاهدة في (
رأي في الأحداث
)
72 ساعة
صورة لا تحتاج الى تعليق ما اشبه الامس باليوم فهل سنشهد نهايته كسابقيه
78
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني
3125
يورو
1333.33
الجنيه المصري
74.35
تومان ايراني
0.03
دينار اردني
1666.67
دينار كويتي
3846.15
ليرة لبنانية
0.79
ريال عماني
3125
ريال قطري
326.8
ريال سعودي
317.46
ليرة سورية
2.32
دولار امريكي
1190.48
ريال يمني
4.75
التعليقات
علي
: يوجد في النجف حي السلام 300 ساحات عامةواخذت من قبل المواطنيين وعملوهاحدائق خاصة لهم وهي ملكية عامة ...
الموضوع
:
11صندوقا لشكاوى المواطنين في محافظة النجف
مرتضى
: يجب اخراجهم من العراق فهذا راي الشعب الحر واذا لم يقبلوا بذلك يجب ان نخرجهم بشكل يذلهم ...
الموضوع
:
(المجال الحيوي ) في مفاوضات واشنطن وبغداد المقبلة
مرتضى
: يقصد بالكلاب الاكثر شراسة هو ومستشاريه وحاشيته ...
الموضوع
:
ترامب: لو اجتاز المتظاهرون جدار البيت الأبيض لواجهوا الكلاب الأكثر شراسة
مازن عبد الغني محمد مهدي
: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,اللهم العن اول ظالم ظلم حق محمد وال محمد واخر تابع له ...
الموضوع
:
◾ الثامن من شوال ..ذكرى هدم مقبرة جنة البقيع في المدينة المنورة ..◾
Huda
: بالتاكيد هي حرب بين العمالقه والاهم فيها هو الربح المادي وهذه هي نتائج العالم المادي الذي تدعو ...
الموضوع
:
الوباء القادم
زيد مغير
: الاستاذ الجليل محمود الهاشمي ده اجمل التحيات. النقطة الخامسة الذي ذكرتها هي من أهم الحلول وأعني بذلك ...
الموضوع
:
بعد ان استشرى وبات"خطراً" على مصير البلد ..كيف نواجه "الاعلام المأجور"؟
زيد مغير
: كما عودتنا أستاذنا الكريم سامي جواد أن حبر قلمك اسمه حبر الحق وفقك الله ودمت لنا ...
الموضوع
:
من يلتحق بايران وفنزويلا ؟!
زيد مغير
: من اجمل ما قرأت لك الله الصادق محمد صادق الهاشمي ...
الموضوع
:
أبعاد إيصال النفط الايراني الى فنزويلا
AYAD ALSAFI
: ما بال رواتب البعثين والأجهزة القمعية التي يصل عددها خمس مئة وخمسون ألفا كلهم يأخذون رواتب عاليه ...
الموضوع
:
النفط والموازنة كلاهما لعبة سياسية وطريق المعالجات
ميثم
: https://youtu.be/3mFhzsn7l4U اسوء الانترنيت ...
الموضوع
:
شركة ايرث لنك لخدمات الانترنت تبدأ بتخفيض اسعار الاشتراك بمنظومتها
فيسبوك