رأي في الأحداث

الشيخ جلال الدين الصغير : القصف الامريكي الغادر لمواقع في العراق يمثل فضيحة استخبارية كبيرة


اكد القيادي في المجلس الاعلى الاسلامي العراقي الشيخ جلال الدين الصغير ان العدوان الامريكي يوم الجمعة يمثل فضيحة استخبارية كبيرة 

واوضح سماحته في تغريدة له ان ‏العدوان الامريكي يوم الجمعة مع كونه اعتداء صارخ على السيادة العراقية وانتهاك صريح للمواثيق الدولية الا انه في نفس الوقت يمثل فضيحة استخبارية كبيرة، 

‏واضاف سماحته فمع انهم قالوا استهدفنا لواء٤٥ و٤٦ حشد تبين انهم استهدفوا مقراً للجيش ف١٩ واخر لشرطة بابل وثالث لمطار مدني قيد الانشاء في كربلاء

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