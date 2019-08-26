رأي في الأحداث

الشيخ الصغير في تغريداته يتساءل ويجيب: كيف نواجه العدو الصهيوني في غطرسته الاخيرة؟


نشر سماحة الشيخ جلال الدين الصغير تغريدات خاصة بالعدوان الصهيوني على حشدنا المقدس في موقعه على تويتر مساء يوم امس الاحد ولاهميتها نعيد نشرها مقتبسة من موقعه الرسمي

‏1: امام غطرسة اسرائيل وامريكا لا تبحثوا عن كلمات الادانة والاستنكار، ولا تركنوا الى اساليب الولولة واللوم والعتاب، واحذروا افعال الياس ومشاعر الاحباط، كما اياكم ان تركنوا الى افعال الحماسة المفرطة ومواقفها، فكلها لا تردع الطغاة، بل تلعب دور المورفين الذي يتسبب بمزيد الالام.

 

2: وانما احصروا افعالكم وتفكيركم بكيفية رفع مستوى قدراتكم واساليبكم التي تجعلكم في مستوى ردع هؤلاء وتأديبهم او القضاء عليهم، فلا نجاة لكم ان اذعنتم لهم، ولا مهرب لكم ان سكتم عنهم، فهم سرطان طفيلي يعتاش على مخاوفكم ولا يمكن تحديه الا بمواجهته، ولا يمكن التصدي له الا بمجابهته.

 

‏3: ان تحصيل القدرة ليس امراً سهلاً، ولن تحظى به الامم الكسولة ولا الشعوب الاتكالية، كما لا يناله الحالمون النرجسيون، ولا المعتاشون على قدرات غيرهم، فنصرك موكول بك، وخذلان عدوك يجب ان تكون طرفا فيه والا ارتد عليك، ولن تنفع عمليات الجلوس على التل، ففي هذا الزمن لا تل يؤمنك.

 

‏4: ان اول مهام تامين القدرة يتمثل بقواك الذاتية التي تؤمنها عقيدتك والمعنويات التي ترتبط بها، فتمسك بها لانها ملاذك الاول والاقوى، خاصة ان وجدت ان عدوك يتحايل عليك من اجل ان تتركها، سواء من خلال مهاجمتها، او تزييفها، او تشويهها، فالعدو لا يهاجم امرا يضعفك، ولن يترك امرا يقويك.

 

‏5:ثاني المهام: انتخب قيادتك من متبنيات عقيدتك، واحذر كل الحذر من التفريط بذلك فهي مصداق: (وان لم تفعل فما بلغت رسالته) وهذه القيادة تختبر من خلال اخلاصها لهذه العقيدة، لا من خلال اسمها وموقعها ووصفها الاجتماعي، فالاسماء تتغير والعقيدة لا تتغير، وهذا مصداق مبدأ معرفة الرجال بالحق.

 

‏6: تذكر ان وجود القائد العقائدي الصالح يبقى بحاجة الى القيادات الميدانية التي تحول التوجيه القيادي الى واقع يتحرك عبر برامج وخطط واليات تنفيذية، فتحرك وكن احدهم، او ابدء بقطع خطوة الالف ميل كي تكون منهم فالمسيرة طويلة، او ناصر من هو صالح لذلك، وكن لهم عوناً، ولا تكن عليهم عبئاً.

 

‏7: ان القائد الميداني مهما بلغ شانه وامكاناته وبراعته اذا ما فقد ارتباطه بالقائد العقائدي فانه سيفقد البوصلة ولن يؤمن عليه من اغراءات القدرة واغواءاتها ومعوقاتها، ولهذا فهو مع فقده الارتباط بالشرعية العقائدية سيتحول الى مشروع غرور او جهل او بعد عن الواقع او فساد او عمالة او او..

 

‏8: اعمل على مراكمة الخبرة التي تساهم في معركتك ضد الظلمة والطغاة، وادخل في اولوياتك الوصول الى كل نمط من القدرة يجعلك تصمد او تقاوم او تثب للحفاظ على مكتسبات المواجهة، ولا تبالي بصراخ وعويل الطغاة والظلمة وجحافلهم الذين يعملون على حرمانك من عوامل القوة والاقتدار.

 

9: تذكر جيدا ان المعركة الحالية هي من اشرس المعارك فانت تسير في طريق النصر وعدوك في طريق الخذلان والذل، ولهذا فاحذر من التكاسل والتواكل والتغافل فمن نام لم ينم عنه واياك ان تركن لدعوات السلامة والحياد وانت في المعركة فهي تستهدف الاستفراد بك فالثور الابيض قتل من يوم استفرد بالاسود

 

10: ان الله وعد ان اليهود كلما اوقدوا ناراً اطفأها الله، فكن من عوامل الاطفاء، ولا تقل ليست معركتي، فان تكون مهدويا فانك في صميم المعركة، فان لم تستهدفهم فانهم يستهدفونك حتماً

وكيف لا يفعلون؟

وكتبهم تحدثهم ان حتفهم انما ياتيهم من امامك ع وشيعته فكن جندياً غيوراً فاستعد واعد.

 

‏11: ان هذه المعركة تحتاج الى كل اسلوب من اساليب المواجهة، فقلمك مثل سلاحك مدعو للمشاركة، ولسانك مثل دعائك مطالب بالنصرة، وعونك مثل صدقتك معنية بالاسناد، فشمر عن ساعد الجد فيها، ولا تبالي بمرتزقة السفارة الامريكية وحربها النفسية واساليبهم المضادة، فان كيد الشيطان كان ضعيفا.

 

‏12: ان عناصر القدرة ان تواجدت فتيقن ان اجرام العدوان ستجلب عليه مكر الله تعالى، وستكون حتماً من نمط الاعمال التي يجعل العدو تدبيره سببا لهلاكه وتدميره، وان الصورة لدي في غاية الوضوح ان العدو الصهيوني جر نفسه الى مستنقع وفخ استراتيجي لن يجد نهاية له الا وهو ذليل وخاسئ وحسير.

 

 

 

‏من تغريدات سماحة الشيخ عصر اليوم على تويتر

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الشيخ الصغير في تغريداته يتساءل ويجيب: كيف نواجه العدو الصهيوني في غطرسته الاخيرة؟
المعطيات الميدانية لاسقاط الطائرة الأمريكية كشفت الكثير من المستور من وهن الاستكبار وضعفه
كلمة على اعتاب تراب روضة شهداء فتوى شعبان المعظم
كيف تحولت فتيا سماحة السيد السيستاني في الجهاد الكفائي الى مشروع نصر؟
الشيخ الصغير وحملات تسقيطه هل هو لغز ام لعبة مفضوحة؟
في عشية الانتخابات: اخطر اربع تحديات يواجهها العراق في المرحلة المقبلة
بعد ضربة اسرائيل على مطار"التي فور T4" والرد الايراني
يوم نطق لسان التقوى بنور الفتوى وتنادى المؤمنون: حل فرض الخامس گوموا له، حينها ابلس المجرمون وغصت حناجرهم بقلوبهم
ماذا قال الشيخ جلال الدين الصغير عن العدوان الثلاثي على سوريا
تغريدات للشيخ جلال الدين الصغير على هامش التهديد الامريكي في سوريا
الاكثر مشاهدة في (رأي في الأحداث)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3125
يورو 1315.79
الجنيه المصري 70.92
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 1666.67
دينار كويتي 3846.15
ليرة لبنانية 0.79
ريال عماني 3030.3
ريال قطري 322.58
ريال سعودي 312.5
ليرة سورية 2.28
دولار امريكي 1176.47
ريال يمني 4.69
التعليقات
فاضل شنبه الزنكي : الله يحفظكم احنا عراقين خرجنا من العراق قبل الحرب العراقيه الإيرانيه وكنا في شركه النفط الوطنيه البصره ...
الموضوع :
وزارة المالية: استمرار استلام معاملات الفصل السياسي يومي السبت والجمعة
غسان نعمان يوسف : اعلان النتائج بتاريخ٢٠١٩/٨/٥ ولم تنشر الأسماء على الإنترنت ارجوا إعلامنا بالقبول أو الرفض ولكم جزيل الشكر ...
الموضوع :
شمول وجبات جديدة من السجناء السياسيين بالامتيازات خلال الاشهر المقبلة
وداد كاظم راضي الكعبي : السلام عليكم قدم زوجي طلبا اعاده للوظيفه او التقاعد بتاريخ٥ اغسطس ٢٠١٩. ولكوني ملتزمه بالعلاج من سرطان ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
حيدر حسن جواد كاظم الربيعي : اني مواطن عراقي عراقي عراقي متزوج وعندي ثلاثة أطفال تخرجت من كليه العلوم قسم الفيزياء الجامعة المستنصريه ...
الموضوع :
دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء تستقبل شكاوى المواطنين عبر موقعها الإلكتروني
احمد حياوي صالح محمد : الحصول على إجازة سوق ...
الموضوع :
المرور تدعو الى ادخال بيانات الراغبين بالحصول على اجازة السوق من خلال موقعها الالكتروني
بغداد : دعائنا للسيد عادل عبد المهدي بالتسديد لضرب هذه الاوكار وغيرها ممن تسببت للعراق بالتراجع ...
الموضوع :
اعتقال زعيم المخدرات والدعارة يثير جدلًا في العراق.. من هو حجي حمزة الشمري؟
حسين أسامة احمد جميل الحسيني : من الأخير الى سيادتكم اعرف بروحي مراح احصل على هذا الشي بس والله شگد الي غايه بيها ...
الموضوع :
جهاز المخابرات يشترط للتعيين فيه عدم الانتماء للاجهزة الامنية قبل 9 نيسان 2003.
كامل ابراهيم كاظم : السلام عليكم رجائن انقذونا حيث لاتوجد في محلتنا المذكوره اعلاه لاتجد اي كهرباء وطنيه لان محلتنا قرب ...
الموضوع :
قسم الشكاوى في كهرباء الرصافة يدعو المواطنين للاسهام في القضاء على الفساد الاداري
Karar Ahmed : ماهو اصل العراقين هل اصل العراقين من السومرين ام من الجزيره العربيه ...
الموضوع :
أول خريطة للتاريخ البشري في العالم: نصف الإيرانيين من أصول عربية والتونسيين من اصول أفريقية
ستار عزيز مجيد : بسم الله الرحمن الرحيم يتراود في الشارع بين الناس هناك منه زوجية 3600000 - 4600000 دينار وكل ...
الموضوع :
صرف منحة الـمتقاعدين على ثلاث دفعات للعسكريين والـمدنيين
فيسبوك