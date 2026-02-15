العراق يجدد رفضه استخدام أراضيه أو أجوائه منطلقاً للاعتداء على دول الجوار

أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأحد، ان العراق يرفض انتهاك أو استخدام أراضيه أو مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي لتوجيه أي عمل عسكري أو إرهابي ضد أي دولة في المنطقة والعالم.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان، ان "وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية السفير محمد حسين بحر العلوم، شارك في احتفال الذكرى السابعة والأربعين للثورة الإسلامية في إيران، الذي أقامته السفارة الإيرانية يوم الجمعة الموافق 13 شباط 2026، في بغداد".

ونقل السفير بحر العلوم، في كلمة ألقاها خلال المناسبة، تهنئة الحكومة العراقية ووزارة الخارجية إلى حكومة وشعب إيران، مستذكراً الروابط والعلاقات التاريخية التي تجمع البلدين، والقائمة على الجوار الجغرافي، والوشائج الدينية والثقافية والاجتماعية الممتدة عبر عهود من التواصل والتعاون، وما شهدته من زخم كبير في الآونة الأخيرة.

وأكد أن "العراق يرفض انتهاك أو استخدام أراضيه أو مياهه الإقليمية أو مجاله الجوي لتوجيه أي عمل عسكري أو إرهابي ضد أي دولة في المنطقة والعالم، بما في ذلك الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشدداً "على رفض الاعتداءات العسكرية التي يرتكبها (الكيان الإسرائيلي)، وأن التصعيد العسكري يشكل تهديداً خطيراً للأمن والسلم في المنطقة، الأمر الذي يجعل الحوار والتفاوض الدبلوماسي الخيار الأمثل لمواجهة التحديات الراهنة".

وأعرب بحر العلوم عن شكره لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية، محمد كاظم آل صادق، وكادر السفارة، تقديراً لجهودهم المتواصلة في تعزيز العلاقات الثنائية، متمنياً للشعب الإيراني دوام الرفاه والتقدم.