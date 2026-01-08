المفوضية تعلن أسماء 3 بدلاء لعضوية البرلمان ومجلس محافظة الأنبار

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، عن أسماء ثلاثة بدلاء لشغل مقاعد في مجلس النواب العراقي ومجالس المحافظات، وذلك بموجب قرارات صادرة عن مجلس المفوضين.

ووفقاً للوثائق الصادرة عن المفوضية، جاءت أسماء البدلاء كالتالي:

1. بدلاء مجلس النواب العراقي (الدورة البرلمانية السادسة):

"جهاد صدام محيسن العبادي" بدلاً عن المرشح الفائز (أسعد عبد الأمير عبد الغفار العيداني) ضمن قائمة تحالف (تصميم) عن محافظة البصرة، وحصل العبادي على 6,791 صوتاً.

"رؤى حسين خلف حسين الجبوري" بدلاً عن المرشحة الفائزة (سلوى أحمد ميدان) ضمن قائمة (التحالف العربي في كركوك) عن محافظة كركوك، وحصلت الجبوري على 1,282 صوتاً.

بدلاء مجالس المحافظات

"برهان ناصر محمد فهد النمراوي" يكون البديل عن عضو مجلس محافظة الأنبار المستقيل (عمر مشعان دبوس) ضمن قائمة (تحالف تقدم الوطني/ تقدم)، وحصل النمراوي على 7,458 صوتاً.