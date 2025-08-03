مكتب سماحة السيد السيستاني (دام ظله) يصدر بياناً حول وضع صورة المرجع الأعلى في الأماكن العامة

أصدر مكتب المرجع الأعلى السيد السيستاني، اليوم الأحد، بياناً حول وضع صورة المرجع الأعلى في الأماكن العامة، إذ ذكر المكتب في بيان، إنه "لوحظ أن بعض الجهات السياسية والخدمية تقوم بوضع صور سماحة السيد (دام ظله) على لافتاتها وملصقاتها التي ترفعها في الأماكن العامة ولا سيما في طريق المشاة لزيارة الامام الحسين (عليه السلام)".

وأضاف: "إذ نؤكد مرة أخرى على رفض هذا التصرف، ونرجو من الجميع الاجتناب عن مثله، ونطالب الجهات المعنية باتخاذ الإجراء المناسب بهذا الصدد".