مديرية ماء البصرة: عطل مفاجئ والأهالي يستعدون لـ 7 ساعات من الانقطاع

أعلنت مديرية ماء البصرة عن توقف مشروع ماء العباس (عليه السلام) يوم غد الأحد الموافق 3 آب 2025. يعود سبب التوقف إلى عطل في المنظومة الكهربائية للمشروع، حيث أوضحت المديرية، أن أعمال الصيانة ستتطلب إيقاف خطوط الكهرباء الوطنية والمولدات، ومن المتوقع أن تستغرق 7 ساعات. وبعد انتهاء الصيانة، سيتم إعادة تشغيل المشروع واستئناف الضخ كالمعتاد، إذ اشار البيان، "يُرجى من أهالي مركز محافظة البصرة الكرام أخذ العلم والاحتياط اللازم،".



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