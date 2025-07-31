قسم الشعائر والمواكب الحسينية يصدر وصايا لأصحاب المواكب الحسينية المشاركة في زيارة الأربعين

اصدر قسم الشعائر والمواكب والهيئات الحسينية، وصايا عدة لاصحاب المواكب الحسينية المشاركة في تقديم الخدمات لزائري الاربعين.

وتضمنت التوجيهات حثّ المواكب على الالتزام بالتعليمات الصادرة من العتبة العباسية المقدسة بشأن النظافة والسلامة والأمن والصحة وتقديم الخدمة، ووضع مطفآت حريق ، وعدم البناء بمادة (السندويج بنل)، و عدم ترك مياه الشرب مكشوفة ، وتسجيل الموكب لدى قسم الشعائر والمواكب والهيآت الحسينية في العتبة العباسية المقدسة، والحصول على تعهدات خطية (كفالة) من قيادة شرطة كربلاء .