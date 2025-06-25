مطار النجف الدولي يستأنف نشاطه الجوي

أعلنت مطار النجف الأشرف الدولي، الأربعاء، عن استئناف نشاطه الجوي بعد توقف لأيام على خلفية أوضاع المنطقة.

وقال إعلام المطار في بيان، "بعد توقّف دام أكثر من 13 يوماً، مطار النجف الأشرف الدولي يستأنف نشاطه الجوي، حيث ودّع قبل قليل رحلتين تابعتين للخطوط الجوية العراقية، انطلقتا عبر أجوائه باتجاه مدينتي كراتشي الباكستانية ومومباي الهندية، وذلك بعد رفع الحظر الجوي واستئناف حركة الطيران".

وأضاف البيان أن "جداول رحلات إضافية ستصدر تدريجياً خلال الأيام المقبلة، تمهيداً لعودة النشاط الجوي بشكل كامل، وباتجاه مختلف الوجهات العربية والإسلامية".