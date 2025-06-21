السفارة الأمريكية: سننقل قلق الحكومة العراقية إلى واشنطن ونعمل على تهدئة التصعيد

أكّد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية لدى بغداد، ستيفن فاجن، خلال لقائه وكيل وزارة الخارجية العراقية، اليوم السبت (21 حزيران 2025)، أن بلاده تبذل جهودًا مكثفة لتهدئة الأوضاع في المنطقة وتفادي مزيد من التصعيد العسكري.

وذكر بيان أن القائم بالأعمال شدد على "أهمية استقرار الأوضاع وعدم انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع"، مشيرًا إلى أن "الولايات المتحدة تأخذ بجدية المخاوف التي عبّرت عنها الحكومة العراقية، وسيتم نقل هذه الرسائل والقلق الرسمي إلى الجهات المعنية في واشنطن".

ويأتي هذا اللقاء في ظل التصعيد الإقليمي المتواصل، وتحذيرات عراقية متكررة من خطورة تأثر البلاد بالصراعات الدائرة بين أطراف دولية وإقليمية، خصوصاً في ظل تطورات الملف الإيراني والضربات المتبادلة.