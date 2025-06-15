نفي رسمي لتعرض المرجع الديني الاعلى السيد السيستاني لإصابات جراء هدم جزء من منزله

نفى قسم محاربة الشائعات التابع لدائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية، ما تم تداوله عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي حول تعرض سماحة المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله) لإصابات جراء هدم جزء من منزله.

وأكد القسم في بيان، أن هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة، ويُحذر من تداولها أو نشرها لما تسببه من إثارة للرأي العام ونشر معلومات مضللة.

كما يذكر قسم محاربة الشائعات بأنه يواصل تنفيذ حملات توعوية وتثقيفية في محافظة النجف الأشرف بمناسبة عيد الغدير الاغر لتعزيز الوعي المجتمعي بين الزائرين الكرام، فضلاً عن تشكيل خلية متخصصة لرصد الشائعات والرد عليها فوراً بمعلومات دقيقة وموثوقة.