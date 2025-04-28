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ضبط اكثر من 440 طنا لعمليات غش تجاري في محافظتين


أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الإثنين، (28 نيسان 2025)، ضبط أكثر من 440 طنا لعمليات غش تجاري في محافظتي المثنى والبصرة.

وذكر بيان لاعلام الأمن الوطني، انه "وفي إطار الجهود المستمرة لمكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك، نفذت مفارز جهاز الأمن الوطني عمليتين منفصلتين في محافظتي المثنى والبصرة، تتعلق بتغيير تواريخ إنتاج مواد منتهية الصلاحية".

وداهمت مفارز الأمن الوطني، وفقاً للبيان "في محافظة المثنى، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، إحدى المجارش المتعاقدة مع الشركة العامة لتجارة الحبوب، حيث ضبطت 90 طناً من الأرز الهندي المستورد كان يتم خلطه وتسويقه على أنه أرز عنبر محلي، وبعد استحصال الموافقات القضائية، انتقلت المفارز إلى سايلو السماوة وضبطت نحو 350 طناً إضافية من الأرز المغشوش كانت معدة للتوزيع، ليصل إجمالي المضبوطات إلى 440 طناً، وأسفرت العملية عن إلقاء القبض على 8 أشخاص من المتورطين في المجرشة، مع ضبط جميع الوثائق المتعلقة بالجريمة والتحفظ على المضبوطات لحين استكمال الإجراءات القانونية".

وفي محافظة البصرة، تمكنت مفارز في قسم الأمن الاقتصادي بالأمن الوطني "من إلقاء القبض على صاحب مخزن للمواد الغذائية في مركز المحافظة، بعد تورطه في الغش التجاري من خلال تغيير تواريخ الإنتاج على المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وخلال تفتيش المخزن، تم ضبط 2500 كغم من المواد الغذائية الفاسدة، بالإضافة إلى كميات كبيرة من الكراتين الجديدة الفارغة التي كان يستخدمها لإعادة تغليف المنتجات بتواريخ إنتاج مزيفة" بحسب البيان.

ونوه البيان الى "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين في العمليتين، مع إحالة المضبوطات إلى الجهات المختصة لضمان عدم تسريبها إلى الأسواق".

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ضبط اكثر من 440 طنا لعمليات غش تجاري في محافظتين
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