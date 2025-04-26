كشف ملابسات انتحار طالبة جامعية في النجف

أكد مصدر مطلع، اليوم السبت (26 نيسان 2025)، تشكيل لجنة تحقيق فورية في حادثة انتحار طالبة جامعية، والتي أثارت الرأي العام في إحدى أشهر مدن الفرات الأوسط.

وقال المصدر إن "طالبة في المرحلة الأولى بقسم القانون، أقدمت على الانتحار في إحدى الجامعات بقضاء الكوفة في محافظة النجف الأشرف، عبر رمي نفسها من مبنى متعدد الطوابق".

وأضاف، أن "الجهات المختصة أوعزت بتشكيل لجنة تحقيق فورية للوقوف على أسباب انتحار الطالبة، خاصة وأن الحادثة أثارت صدمة واسعة ليس في المحافظة فقط، بل على مستوى العراق بعد تداول صور اللحظات الأولى لانتحارها".

وأشار المصدر إلى أن "التحقيق سيتعمق في جميع التفاصيل لكشف ملابسات الحادث، خصوصاً وأنها تعد الحادثة الأولى من نوعها داخل جامعات النجف الأشرف"، مبيناً أن "جثة الطالبة نُقلت إلى دائرة الطب العدلي مع مخاطبة ذويها لمراجعة الطب العدلي واستكمال الإجراءات الإدارية والقانونية".