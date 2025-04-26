قوات الحدود: القبض على 35 متسللاً من جنسيات آسيوية في السليمانية

أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم السبت، عن القبض على 35 متسللاً من جنسيات آسيوية حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في السليمانية، إذ ذكر البيان، أنه "وضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثالث والفوج الثاني في لواء الحدود الثالث وبعمليات منفصلة من إلقاء القبض على 35 متسللاً من جنسيات آسيوية".

وأضاف أن "العناصر المتسللة حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية"، مشيراًَ الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط إصولي واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم".