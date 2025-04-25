مصدر رفيع يكشف ما دار في لقاء حميد الشطري والجولاني في دمشق

كشف مصدر رفيع ضمن الوفد العراقي الذي زار دمشق ، عن اهم مادار في لقاء الوفد مع الرئيس السوري احمد الشرع .

وقال المصدر للوكالة الرسمية :" ان الوفد العراقي برئاسة رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، التقى بالرئيس السوري احمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين وبحث التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز الترتيبات المتعلقة بتأمين الشريط الحدودي المشترك وتقويتها بالضدّ من أي خروقات أو تهديدات محتملة، وتوسعة فرص التبادل التجاري ومناقشة إمكانية تأهيل الأنبوب العراقي لنقل النفط عبر الأراضي السورية إلى موانئ البحر الأبيض المتوسط".

واضاف :" ان الرئيس السوري عبّر عن استعداده للتعاون مع العراق في مختلف المجالات، فيما عبر الوفد العراقي عن دعم العراق وحرصه على وحدة وسيادة الاراضي السورية، واهمية استقرار سوريا بالنسبة للامن الوطني العراقي وامن المنطقة".

وبين :" ان الوفد العراقي التقى ايضاً بالادارة المسؤولة عن العتبات المقدسة في سوريا ونقل لها اهتمام رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووقوف العراق الى جانب الشعب السوري بجميع اطيافه ومكوناته . وقد زار الوفد مرقد السيدة زينب "عليها السلام".

وكان وفد رسمي حكومي عراقي، برئاسة رئيس جهاز المخابرات الوطني حميد الشطري ، وصل الى دمشق بناء على توجيه من رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للقاء الرئيس السوري احمد الشرع، وعدد من المسؤولين الحكوميين.

وضم الوفد الرسمي مسؤولين عن قيادة قوات الحدود في وزارة الداخلية، ووزارتي النفط والتجارة، وهيئة المنافذ الحدودية./