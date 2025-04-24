إدارة مرقد السيدة زينب (ع) تصدر توضيحًا بشأن إنزال "الراية الحمراء"

أصدرت إدارة مرقد السيدة زينب (ع) في سوريا، اليوم الخميس، (24 نيسان 2025)، توضيحًا بشأن إنزال "الراية الحمراء" من على قبة الضريح الواقع في ريف العاصمة دمشق.

وقالت ادارة المرقد، في بيان، :"انتشرت في الآونة الأخيرة على وسائل التواصل الاجتماعي دعوات تحريضية استغلت الراية المرفوعة فوق قبة الضريح الشريف لمولاتنا السيدة زينب (عليها السلام) بهدف إثارة الفتنة الطائفية".

وأضافت، انه "على الرغم من أن إدارة المقام قامت بتوضيح موضوع وهدف رفع الرايات عبر صفحاتها الرسمية (فيسبوك وإنستغرام)، إلا أن الدعوات التحريضية استمرت في التصاعد".

وتابعت "بناء على ذلك، عُقد اجتماع ضم الأخوة المشايخ، والأخوة الأمنيين في المنطقة، حيث تم التشاور معهم ومع المشايخ والعقلاء من المكون الشيـعي، وبعد النقاش المستفيض، تم الاتفاق على أن تبقى العقيلة زينب (عليها السلام) رمزاً للوحدة الإسلامية والأخوة الإنسانية، ومنارة في سبيل تعزيز السلم الأهلي ودرء مخاطر الفـتنة الطائفية".

وخلصت ادارة المرقد، انه "ولنزع فتيل الفـتنة الطائفية تقرر إنزال الراية في هذه الفترة العصيبة حفاظاً على وحدة الصف في مواجهة مريدي الـفتنة، وسيبقى مقام السيدة زينب (عليها السلام) كما كان دائماً، ملاذاً للخير والمحبة والسلام، وأبوابه مفتوحة للجميع لإقامة الصلاة وأداء الزيارة".