العتبة العبّاسية تستضيف رئيس ديوان الوقف الشيعي وامناء العتبات المقدسة في العراق

استضافت العتبة العباسية المقدسة، رئيس ديوان الوقف الشيعي، حيدر الشمري، والأمناء العامين للعتبات المقدسة في العراق (العلوية والحسينية والكاظمية والعسكرية).

وقال الأمين العام للعتبة المقدسة السيد مصطفى مرتضى آل ضياء الدين:"تحت ظلال شهر رمضان المبارك التأم شمل الأمناء العامين للعتبات المقدسة وأعضاء مجالس إداراتها، مع رئيس ديوان الوقف الشيعي حيدر الشمري، في أمسية رمضانية تعطرت بتلاوة آيات من كتاب الله المجيد، إضافة إلى التبرك بزيارة الإمام الحسين وأخيه المولى أبي الفضل العباس (عليهما السلام)".

وأضاف:" ان رئيس الديوان والأمناء العامين حرصوا على استثمار هذا اللقاء للتداول بشؤون العتبات المقدسة ، لا سيما التي تخص الخدمات المقدمة للزائرين، وهي أهم ما تهدف إليه المهام الموكلة إلى الأمناء، فضلًا عن إدامة التواصل بينهم