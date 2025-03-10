وزارة العمل تطلق ترويج معاملات 192 مشروعا صناعيا للاقتراض عبر منصة مهن

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن بدء ترويج معاملات 192 مشروعا صناعيا مسجلا للاقتراض عبر منصة مهن، ضمن الجهود الحكومية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إذ ذكر معاون مدير القروض في الوزارة، محمد أسامة ناصر، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "الوجبة الجديدة تشمل أصحاب المشاريع الحاصلين على إجازة خدمات صناعية من الوزارة"، مشيرا إلى أن التسجيل استمر لأكثر من خمسة أشهر عبر منصة مهن، وأسفر عن تسجيل 192 مستفيدا.

كما أوضح ناصر، أن "المشاريع المسجلة ستخضع لكشف ميداني لتحديد حجم التطوير المطلوب، وبناء عليه سيتم صرف القروض وفقا لحجم المشروع، إذ تتراوح قيمة القرض بين 20 و50 مليون دينار"، مؤكدا على أن "عدد العمال المضمونين يتحدد بحسب قيمة القرض، بواقع عامل واحد لقرض 20 مليونا، وعاملين لقرض 30 مليونا، وثلاثة عمال لقرض 50 مليونا".

وأضاف، أن "منصة مهن سجلت أكثر من 10 آلاف مشروع منذ عام 2023، تشمل القطاعات التجارية والصناعية والزراعية والخدمية"، مشيرا إلى أن "لجان الكشف تتابع المشاريع من مراحلها الأولى، حيث يتم صرف الدفعة الأولى بعد الكشف الأول، والدفعة الثانية بعد ثلاثة أشهر من المتابعة، ثم تستمر المتابعة بشكل نصف سنوي لضمان نجاح المشاريع".