الأخبار

نائب برلماني: حكومة السوداني نجحت ولا يمكن مقارنتها بحكومة الكاظمي


اكد النائب جواد اليساري، اليوم الاثنين، ان حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اثبتت نجاحها، مشيرا الى انه لا يمكن مقارنتها بحكومة مصطفى الكاظمي، حيث اليساري لقناة السومرية ، ان "اللقاء الذي ظهر به مصطفى الكاظمي تضمن تمني عودته للساحة السياسية"، مبينا ان "حكومة الكاظمي عليها علامات ومؤشرات وظهرت فيها سرقة القرن".

وأضاف ان "حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني نجحت وهي جيدة"، مشيرا الى انه "لا يمكن مقارنة حكومة الكاظمي مع حكومة السوداني لان الاخيرة تفوقت بشكل كبير ولها مقبولية واعمال وتظهر صورتها الواضحة من خلال العمل والتواصل المستمر". 

وذكر ان "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مازال ينجز حتى الان".

فيما ذكر المحلل السياسي علي فضل الله لـ السومرية نيوز، ان "هناك بعض الالغاز، حيث من الغرابة ان نشهد قدوم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي والتي وصفت حكومته بالفاشلة بكل معنى الكلمة وعلى كافة المستويات".

كما أوضح ان "حكومة الكاظمي قد تنفرد على انها حكومة صناعة ازمات وادخلت الشعب العراقي في منزلقات خطيرة خصوصا في موضوع تزوير العملية الانتخابية والتلاعب بالنتائج الانتخابية وفتح المنطقة الخضراء وايصال البلاد الى مرحلة الاقتتال الاهلي خصوصا بين المكون الشيعي".

كذلك اكد ان "بعض القوى الشيعية هي راعية لقدوم هذه الشخصية وباتفاق مع بعض الجهات الدولية لارباك الوضع الانتخابي".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نائب برلماني: حكومة السوداني نجحت ولا يمكن مقارنتها بحكومة الكاظمي
إحباط محاولة تهريب أكثر من 45 ألف دولار في منفذ طريبيل
 طقس البلاد: غداً دخول الموجة الماطرة الأقوى منذ سنوات
رئيس جمهورية العراق يصل القاهرة للمشاركة في القمة العربية الطارئة
الفاو تستعد للتحول إلى أكبر مدينة صناعية في الشرق الأوسط
وزارة العدل تطلق خدمتي السند العقاري وفتح البيان العقاري الإلكترونية
أسعار خاصة باللحوم الحمراء والبيضاء خلال شهر رمضان في محافظة  البصرة 
رئيس الوزراء يوجّه البدء بمشروع القصر الحكومي للطاقة المتجددة
رئيس الجمهورية يغادر إلى مصر للمشاركة في القمة العربية الطارئة
البنك المركزي: ارتفاع القروض والسلف في القطاع المصرفي العراقي بنسبة 5.4%
الاكثر مشاهدة في (الأخبار)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك