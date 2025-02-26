المرور العامة: شمول ثلاثة مواقع مرورية جديدة بنظام الحجز الإلكتروني

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم الأربعاء، شمول 3 مواقع جديدة بنظام الحجز الإلكتروني في ترويج المعاملات، حيث ذكرت المديرية في بيانها، إنه "استكمالاً لإجراءات مديرية المرور العامة بتسهيل مراجعة المواطنين لمجمعات التسجيل وضمان انسيابية المعاملة، تقرر ان يكون المراجعة لمواقع تسجيل (الرستمية_الكاظمية الخصوصي _الكاظمية الأجرة _الطوبجي) وفق نظام الحجز الإلكتروني، ابتداءً من يوم الأحد الموافق 2_3_2025".

وأضافت المديرية، أنه "بذلك فإن مواقع، التاجيات وملعب الشعب والطوبجي والكاظمية الخصوصي والكاظمية الأجرة والرستمية، أصحبت جميعها تعمل بنظام الحجز الإلكتروني".