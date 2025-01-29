اجتماع حاسم في بغداد.. الإقليم سيسلم قوائم الموظفين وأزمة الرواتب نحو "الحل النهائي"

كشف مصدر مطلع، اليوم الأربعاء (29 كانون الثاني 2025)، عن اجتماع سيعقد بين وفدي حكومة إقليم كردستان، والحكومة الاتحادية.

وقال المصدر إن "وفدا من حكومة الإقليم برئاسة وزير المالية آوات شيخ جناب، ومعه رئيس ديوان الرقابة المالية في كردستان، ورئيس ديوان حكومة الإقليم، سيزور بغداد يوم الجمعة المقبل".

وأضاف، أن "الوفد الكردي سيعقد، بعد وصوله، اجتماعا مع وزيرة المالية الاتحادية طيف سامي، وبحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير الخارجية فؤاد حسين".

وأشار إلى أن "هذا الاجتماع سيكون حاسما، وسيسلم وفد حكومة الإقليم قائمة بيانات كاملة بأعداد الموظفين، والمحالين للتقاعد، بعد بلوغهم السن القانونية، وفقا لقانون التقاعد الموحد لسنة 2019، وسيتم حسم ملف عائدات المنافذ الحدودية، وطريقة تسليمها إلى بغداد".

وبيّن، أن "هذا الاجتماع هو الأهم من بين الاجتماعات التي عقدت بين وفدي الحكومتين، وستقرر وزارة المالية بعدها إرسال الرواتب من عدمه".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن مصدر مطلع، عن تأجيل الاجتماع الخامس بين الوفدين التقنيين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، الذي كان من المقرر عقده صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة تشكيل الكابينة العاشرة لحكومة إقليم كوردستان.

وقال المصدر إنه "تم تأجيل الاجتماع إلى موعد غير محدد بسبب التزامات حكومية وحزبية للطرفين. وكان من المتوقع أن يناقش الاجتماع إعداد برنامج العمل المشترك لتشكيل الكابينة الحكومية العاشرة".

وكان مصدر مطلع، كشف في وقت سابق اليوم، عن عقد اجتماع اليوم بين اللجنة المشتركة من الحزبين الكرديين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني في أربيل.

وقال المصدر إن "الاجتماع الذي سيعقد اليوم سيكون بهدف استكمال كتابة المسودة الخاصة بالمرحلة المقبلة"

وأضاف أن "وفد الديمقراطي سيكون برئاسة عضو المكتب السياسي للحزب هوشيار زيباري، ووفد الاتحاد الوطني برئاسة قوباد طالباني، ولن يناقش الاجتماع توزيع المناصب، ولكن سيتم وضع الخطوط العريضة لآلية توزيع المناصب، وعدد النقاط لكل منصب، وتخفيف حدة التوترات والتصريحات بين الحزبين".

وفي السياق ذاته كشف مصدر مطلع، يوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن عقد اجتماع جديد اليوم بين الحزبين الكرديين في أربيل لاستكمال مباحثات تشكيل حكومة الإقليم.

وقال المصدر إن "الاجتماع سيعقد بين وفدي الحزبين، الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني، لغرض استكمال مباحثات تشكيل حكومة إقليم كردستان".

وأضاف أن "الاجتماع سيركز على كتابة مسودة خاصة سيتم اعتمادها خلال تشكيل الحكومة، وتسمية المناصب، وصلاحيات الرئاسات، كما سيتم التباحث بخصوص أوضاع الإقليم والعراق، والمنطقة".

ولم يصرح حتى الآن أيّ من الحزبين بشكل رسمي، أين وصلت تلك المفاوضات وهل تم التوافق بشكل تام أو جزئي وماهي النقاط الخلافية بين الطرفين.