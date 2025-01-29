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السوداني يترأس اجتماعاً لمناقشة تطوير انتاج الكبريت والفوسفات


ترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، (29 كانون الثاني 2025)، اجتماعاً خصص لمناقشة تطوير انتاج الكبريت والفوسفات.

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء ان الاجتماع "حضره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط، وزيرة المالية، ووزير الصناعة والمعادن، ومحافظ البنك المركزي، وعدد من المستشارين والمديرين العامين، وجرى خلاله بحث آليات وضع هذا الملف على المسار الصحيح، وتطوير صناعات الثروة المعدنية التي تعد الشريان المغذي لجميع أنواع الصناعات، حيث استعرض وزيرا النفط والصناعة والمعادن ما يملكه العراق من احتياطات للكبريت والفوسفات".

ووجه السوداني وفقاً للبيان "العمل على الاستثمار الأمثل لهذه الثروة التي تندرج ضمن الأمن الاقتصادي للبلد، والتي تعطل استثمارها منذ عقود، كما ثمن جهود عقد هذا الاجتماع لتوحيد الرؤى والأفكار لتعظيم إيرادات الدولة".

وبين، أن "لحكومة تعمل على تنويع الإيرادات وتنفيذ مشاريع ستراتيجية من أجل دعم التنمية في مختلف المجالات والقطاعات".

وأشار البيان الى، انه "تقرر خلال الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وعضوية الوكيلين الفنيين لوزارتي النفط، والصناعة والمعادن، فضلاً عن الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومديرين عامين من وزارتي الصناعة والنفط، تتولى تقديم تقرير خلال شهر واحد بشأن الرؤية الخاصة بتحقيق الاستثمار الأمثل للكبريت بنوعية المصاحب، والمنجمي، والفوسفات".

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السوداني يترأس اجتماعاً لمناقشة تطوير انتاج الكبريت والفوسفات
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