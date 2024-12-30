بيانات الطقس توضح أجواء البلاد للاسبوع الحالي

يتوقع ان تشهد مناطق غرب الانبار وجنوب الموصل ابتداء من اليوم زخات مطرية، تتزايد شدتها خلال اليومين القادمين، فيما تميل الأجواء في عموم العراق خلال هذا الأسبوع الى الصحو والدفء، لكن موجة مطرية متوقعة تنتظر وسط وجنوب العراق في الأسبوع الثاني من العام المقبل.

وبحسب بيانات الطقس، فإن هناك فرصا لهطول امطار خفيفة قد تكون رعدية في الاقسام الغربية من محافظة الانبار وجنوب غرب الموصل بدءا من عصر اليوم الاثنين وتزداد شدتها الثلاثاء وتنتهي يوم الأربعاء.

اما طقس بغداد ومناطق الفرات الاوسط والكوت اضافة للجنوب سيكون صحوا تتخلله بعض الغيوم بين فترات ولاوقات قصيرة نهار الثلاثاء ولا توجد امطار في هذا المدن طوال هذا الأسبوع.

بينما تكون الرياح متغيرة الاتجاه ساكنة ليست ثابتة على اتجاه واحد خلال الاثنين والثلاثاء، فيما تصبح شمالية غربية خفيفة بدءا من الاربعاء ولا توجد موجة برد حيث تكون الاجواء طبيعية تميل للدفئ طوال هذا الأسبوع.

في حين يكون متوسط درجات الحرارة المتوقعة في المناطق الشمالية بين 11 إلى 15 درجة مئوية، والغربية بين 14 إلى 16 درجة مئوية، اما المناطق الوسطى فتكون بين 17 الى 20 مئوية، والجنوبية بين 20 و21 مئوية.

وعموما، تشير التوقعات الى منخفض جوي ممطر متوقع ان يدخل اجواء جنوب ووسط العراق بعد يوم 6 يناير 2025.