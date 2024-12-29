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توقعات لطقس البلاد: موجة قطبية شديدة البرودة نهاية الأسبوع الحالي


توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، تعرض العراق لموجة قطبية شديدة البرودة قبل نهاية الأسبوع الحالي، إذ ذكرت الهيئة في تحديثات جوية، "حزام من السحب العالية والمتوسطة تمتد لمسافة تتجاوز 2500 كم تؤثر جنوب العراق والجزيرة تتبع تيار نفاث شبه مداري يجذب رطوبة مدارية من شمال البحر الاحمر". 

وأضافت "ترافقها سحب في شمال ووسط البلاد تتبع منخفض جوي متعمق في الطبقات العليا تأثيره محدود على العراق حتى الآن بأمطار خفيفة لمعتدلة في مناطق محدودة من الانبار ونينوى مساء يوم الاثنين والثلاثاء"، مشيرة الى أنه "ربما تمتد خفيفة متفرقة في بعض مناطق شمال ووسط البلاد".

وبيّنت أنه "قبل نهاية الأسبوع الحالي ستتعرض البلاد لموجة قطبية شديدة البرودة تأثيرها الأكبر سيكون في مناطق شمال وغرب البلاد التي ستسجل درجات حرارة صفرية او اقل خلال ساعات صباحات الايام الخميس والجمعة والسبت".

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توقعات لطقس البلاد: موجة قطبية شديدة البرودة نهاية الأسبوع الحالي
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