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وزارة المالية تنفي وجود نقص في السيولة لصرف رواتب الموظفين


 

صرّحت وزارة المالية، مساء الأحد، نافية عن وجود نقص في السيولة لصرف رواتب الموظفين، حيث ذكرت الوزارة في بيان، "تؤكد وزارة المالية على أن المعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتي تزعم اعتذارها عن صرف رواتب موظفي الدولة لهذا الشهر بسبب نقص في السيولة غير صحيحة تمامًا ولا تمت للواقع بصلة".

وشددت الوزارة على أنها "ملتزمة تمامًا بعملية تمويل رواتب الموظفين، حيث قامت دائرة المحاسبة بتمويل مستحقات الرواتب للوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة لشهر كانون الأول الحالي وفق الجداول المحددة لكل منها"، مضيفة "هي تواصل جهودها لضمان استمرارية صرف المستحقات المالية دون أي تأخير أو انقطاع".

ودعت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى "توخي الدقة والحذر في نقل المعلومات، والتأكد من مصادر الأخبار قبل تداولها"، مشيرة إلى أن "أبوابها مفتوحة للرد على أي استفسار عبر القنوات الرسمية".

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وزارة المالية تنفي وجود نقص في السيولة لصرف رواتب الموظفين
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