البرلمان العربي يدين تهديدات كيان الاحتلال الصهيوني بضرب العراق

أدان البرلمان العربي، اليوم الأربعاء، (20 تشرين الثاني 2024)، تهديدات كيان الاحتلال الصهيوني بضرب العراق.

وأكد البرلمان العربي في بيان: "دعمه التام لسيادة العراق وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية".

ودعا "الكيان المحتل الى أن يلتزم أولًا بقرارات مجلس الأمن الدولي وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة بالوقف الفوري للمجازر وحرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها في دولة فلسطين المحتلة وعدوانه على لبنان".

كما دعا البرلمان العربي "المجتمع الدولي ومؤسساته والدول الفاعلة فيه إلى الضغط على كيان الاحتلال ووقف مخططاته التي تهدف إلى جر المنطقة ككل الى حرب إقليمية تعصف بالأمن والاستقرار في المنطقة".

وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني، شدد في اجتماع طارئ أمس الثلاثاء، على رفض العراق بشكل قاطع للشكوى الصادرة عن سلطات الكيان الصهيوني والموجّهة ضدّ العراق، مؤكداً أن هذه الاتهامات لا تعدو كونها ذرائعَ تهدفُ إلى تبرير عدوانٍ مُخطط له ضدّ العراق من قبل تلك السلطات، في إطار خطوةٍ جديدةٍ تهدف إلى توسيع رقعة الصراع الإقليمي.

وطالبت الحكومة العراقية، مجلس الأمن الدولي، باتخاذ إجراءات فورية ورادعة ضد سلطات الكيان المحتل، والعمل على محاسبتها على انتهاكاتها للقانون الدولي، وقرارات مجلس الأمن الدولي.