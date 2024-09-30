جنايات النجف: السجن 6 سنوات لمدان انتحل صفة ضابط بالأمن الوطني

أصدرت محكمة جنايات النجف، اليوم الاثنين، (30 أيلول 2024)، حكمًا بالسجن لمدة ست سنوات بحق مدان انتحل صفة ضابط في الأمن الوطني.

وأوضح مصدر، أن "المدان قام بطلب مبالغ نقدية من المتهمين، مستغلًا صفته المزيفة لتحقيق مكاسب غير مشروعة".

وأكد، أن "المحكمة أصدرت قرارها وفق القوانين العراقية"، مشيراً إلى، أن "الحكم جاء بعد استكمال كافة التحقيقات وثبوت الأدلة بحق المتهم".

يُذكر أن المحاكم العراقية أصدرت العديد من القرارات بحق متهمين انتحلوا صفات منتسبين في تشكيلات أمنية مختلفة بهدف ابتزاز المواطنين والحصول على أموال أو الادعاء بقدرتهم على التوظيف".