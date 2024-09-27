امين عام كتائب سيد الشهداء : اذا اندلعت الحرب الشاملة فان الامريكان سيكونون رهائن عند المقاومة الاسلامية في العراق

قال الأمين العام لكتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي إن ما يجري في المنطقة من تصاعد في الأحداث، وارتفاع بحدة المواجهات لسنا بمعزل عنه في العراق، فنحن جزء أصيل من فصوله، وركن حصين من أركانه.

واكد الولائي إن فصائل المقاومة في العراق لم تستخدم من قدراتها سوى خمسة بالمئة، وان ما هو موجود من قدرات عند حزب الله وانصار الله موجود عند فصائل المقاومة في العراق.

واضاف اذا اندلعت الحرب الشاملة فإننا نؤكد ما قلناه سابقاً بأن الأمريكان رهائن عند فصائل المقاومة في العراق، وإن قدرات المقاومة ستصل الى قواعدهم في الخليج وغير الخليج.