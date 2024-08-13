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السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة بلغراد


استقبل رئيس مجلس الوزراء امحمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية صربيا الجديد لدى العراق براتسلاف جيجل.

وعبر السوداني ، بحسب بيان لمكتبه ،عن تهانيه للسفير بمناسبة تسلمه مهامّ عمله، وتمنى له التوفيق في مهماته المقبلة.

واشار الى اهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتوافر الفرص الاستثمارية المتنوعة في العراق، داعياً الشركات ورجال الاعمال الصربيين الى الاستثمار في المشاريع الكبرى في البلد، والاستفادة من التسهيلات الكبيرة المقدمة من الحكومة.

واشار رئيس مجلس الوزراء الى تطورات الاوضاع في المنطقة، خصوصاً مع التصعيد المستمرّ الذي تمارسه قوات الاحتلال في غزّة و الاراضي الفلسطينية الاخرى .

من جانبه، نقل السفير دعوة شفهية الى رئيس مجلس الوزراء من رئيسَي الجمهورية والوزراء الصربيين لزيارة بلغراد، مؤكداً الرغبة في إقامة تعاون بناء على كلّ المستويات، بجانب تفعيل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المشتركة

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السوداني يتلقى دعوة رسمية لزيارة بلغراد
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