النجباء: الحكومة العراقية لن تتمكن من اخراج القوات الاجنبية لان تلك القوات تتعامل مع العراق بعقلية المحتل

أكد رئيس المجلس السياسي لحركة النجباء، الشيخ على الاسدي، اليوم الثلاثاء، ان الحكومة العراقية لن تتمكن من الوصول الى حل يمكن من اخراج القوات الأجنبية لان تلك القوات تتعامل مع العراق بعقلية المحتل، موضحا ان حركة النجباء وابناءها على اتم الاستعداد للذهاب الى غزة وقتال المحتل فيها.

وقال الاسدي في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه قناة السومرية الفضائية، ان "بيان التنسيقية كان واضحا واوصل الرسالة الى العدو بان أي عدوان سيعيد العمل المقاوم لإخراج المحتل"، مؤكدا ان "العدو الحقيقي هم أمريكا وإسرائيل، ومشكلة الحكومة العراقية هي ان كل جهة تتحدث كل حسب موقفها فالخارجية تعتبر أمريكا صديق بينما الشعب يعتبرها عدو، والقائد العام هو من يمثل رأي القوات المسلحة وعندما تدين الاعتداء وتعتبره خرق للسيادة على عكس وزير الخارجية الذي هو امريكي الهوى".

وأضاف ان "جميع المقاومين في تنسيقية المقاومة يؤيدون ما نراه بان أمريكا عدو ويجب إخراجها من البلاد ومن يشارك منهم في الحكومة يبقى يعمل بنفس المقاوم لأنه هو من اعطى فرصة للحكومة من اجل اخراج القوات الأجنبية من البلاد".

وأشار الاسدي الى ان "جلسة البرلمان التي اقرت اخراج القوات الأجنبية كان يحضرها من يقاوم الاحتلال ويطالب بإخراجه"، موضحا ان "من ضرب قاعدة عين الأسد هي المقاومة والجهة المقاومة لم تعلن عن نفسها تحت عنوان التكتيك العسكري بحسب معطيات الأوضاع في المنطقة ولا تحتاج المقاومة الى اثبات نفسها بضرب القاعدة لأنها أصبحت الان يتم التوسل بهم من اجل عدم الرد على اعتداءات القوات الامريكية على مواقع المقاومة في جرف النصر وغيرها من مواقع".

ولفت الى ان "المقاومة فهمت ان المعتدي لا يفهم الا لغة القوة والمقاومة بدأت تتعامل معه بنفس الأسلوب"، موضحا ان "وزير الخارجية يجب ان يتكلم في سياق الرؤيا العامة للبلد ولا ان يتكلم بحسب توجهه السياسي".

وأوضح الاسدي ان "البيان الحكومي أكد على الحوار مع الجانب الأمريكي من اجل الخروج من العراق ولكن البيان الأمريكي جاء على عكس ذلك ما يؤكد رؤية الفصائل المقاومة بان الحكومة لن تصل الى حل يخرج تلك القوات لان الطرف الاخر لا يتعامل معك بندية وانما بعقلية المحتل".