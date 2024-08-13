القبض على متهم بالارهاب وعشرة آخرين بجرائم مختلفة وضبط أسلحة غير مرخصة في بغداد

القت قوات الشرطة الاتحادية القبض على متهم بالارهاب وعشرة آخرين بجرائم مختلفة وضبطت أسلحة غير مرخصة في بغداد .

وذكرت قيادة الشرطة الاتحادية في بيان :"ان قوات الفرقة الاولى ، بالسناد الجهد الاستخباري ، القت القبض على 11 متهما وفق المواد القانونية ( ٤ إرهاب ، سرقة ، مشاجرة ، مخمورين ، تجاوز على ممتلكات عامة) في مناطق (المشتل ، النهروان ، بسماية ، الكرادة ، الزعفرانية)و تمت احالتهم الى الجهات المختصة ".

واضافت :" ضبطت مفارز الفرقة ، اثناء تنفيذ واجب تفتيش عن الاسلحة غير المرخصة في منطقة الزعفرانية ، بندقية كلاشنكوف، ، 140 اطلاقة، درع دفتري، مشلح )و تم التعامل معها اصوليا من قبل القوة المنفذة للواجب "