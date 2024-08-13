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شرطة الطاقة: القبض على ( 5) متهمين بتهريب المشتقات النفطية في بغداد و صلاح الدين


القت مفارز مديرية شرطة الطاقة القبض على ( 5) متهمين بتهريب المشتقات النفطية ، وضبطت (5) عجلات معدة

للتهريب في بغداد و صلاح الدين.

وذكرت المديرية في بيان :" ان مفارز الوية شرطة الطاقة الثاني و الثالث و الرابع في محافظتي بغداد و صلاح الدين ضبطت (5) عجلات نوع (صهريج) معدة لتهريب المشتقات النفطية وقبضت على (5) متهمين وذلك لوجود مخالفات ، وتم ايداعهم التوقيف وحجز العجلات لحين استكمال التحقيقات وعرض أوراق الدعوى على قاضي التحقيق المختص" .

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شرطة الطاقة: القبض على ( 5) متهمين بتهريب المشتقات النفطية في بغداد و صلاح الدين
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