محافظ كركوك يوجه رسالة الى التركمان

وجه محافظ كركوك، ريبوار طه، مساء اليوم الثلاثاء، (13 آب 2024)، رسالة الى التركمان وممثليهم السياسيين في المحافظة، وذلك قبيل دقائق من احتجاجهم المقرر تنظيمه مساء اليوم.

وقال طه في بيان "اليوم، تسلمت من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد في قصر بغداد، المرسوم الجمهوري كمحافظ جديد لمحافظة كركوك، ونؤكد مرة اخرى، اننا سنعمل بكل جد وتفان واخلاص لتكريس وتعزيز التعايش المشترك بين جميع مواطني محافظة كركوك، والعمل بروح الفريق الواحد مع جميع القوى والاطراف السياسية".

وأضاف "كما نجدد التأكيد على اننا سنجعل من كركوك مركزا ونموذجا للتعايش الاخوي المشترك".

وشدد طه "لابد ان اؤكد مرة أخرى ان استحقاقات المكون التركماني محفوظة، وسيحصلون على جميع حقوقهم كمكون اصيل وعريق في كركوكنا العزيزة".

ولفت الى، انه "وفي الفترة المقبلة، جهودنا وعملنا سيتركز على الاعمار وتأهيل البنى التحتية والارتقاء بواقع حياة ومعيشة مواطني كركوك الاعزاء دون تمييز".

وكانت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، قد دعت أمس جماهيرها في كركوك الى تنظيم وقفة جماهيرية احتجاجاً على تشكيل حكومة كركوك المحلية خارج محافظة كركوك، وبغياب المكون التركماني، وذلك أمام مبنى محافظة كركوك الجديد، اليوم الثلاثاء في تمام الساعة السادسة مساءً.