محافظ نينوى ينفي تردي الاوضاع الامنية على الحدود العراقية السورية

نفى محافظ نينوى رئيس اللجنة الأمنية في المحافظة عبد القادر الدخيل ، الشائعات التي انتشرت مؤخرا عن انهيار الاوضاع الامنية على الحدود العراقية السورية .

وقال الدخيل في تصريح صحفي :" ان الوضع الامني في جزيرة نينوى مؤمن بشكل كامل ، كما ان الوضع على الحدود مع سوريا مؤمن بنسبة مئة بالمئة". فيما دعا الشركات الاستثمارية للمشاركة في الاستثمارات في نينوى على خلفية استباب الامن وانتشار القطعات العسكرية والامنية وقوات الحشد في كل المحاور بالمنطقة .

واضاف الدخيل ان "الاجواء الامنية مستقرة وتساعد على تواجد تلك الشركات والاستثمارات"