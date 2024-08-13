بعد تطاوله على النجف الاشرف .. هيئة الاعلام تمنع المدعو بشير الحجيمي من الظهور اعلامياً

قررت هيئة الاعلام والاتصالات، منع المحلل المدعو (بشير الحجيمي) من في القنوات لمدة ستة اشهر بعد تطاوله على محافظة النجف.

وقالت الهيئة في بيان "استناداً الى الصلاحيات المخولة لهيئة الإعلام والاتصالات، ونظراً لاستمرار السيد بشير (الحجيمي) بطرح مضامين في وسائل الاعلام تخالف لائحة قواعد البث الاعلامي وتحديداً المواد الاتية (اللياقة والاداب والذوق العام، المواد الكاذبة والباطلة)، وعلى الرغم من قيام هيئتنا بمنع ظهوره لمدة شهرين من اجل منحه فرصة كافية لمراجعة ادائه الاعلامي، الا ان الموما اليه لم يغير من خطابه".

وأضافت "من اجل منع تضليل الرأي العام بالمعلومات الكاذبة والحفاظ على الذائقة العامة من تلقي مفردات والفاظ نابية، تقرر منع ظهوره واستضافته في القنوات لمدة ستة اشهر"، لافتة الى ان "وسائل الاعلام تتحمل كافة التبعات القانونية المترتبة على ذلك في حال الاستضافة".