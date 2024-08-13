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قيادة عمليات بغداد تغلق (١٠) قاعات ونواد ليلية ضمن شارع "ابي نؤاس"


اغلقت قوات قيادة عمليات بغداد (١٠) قاعات ونواد ليلية مخالفة لشروط وضوابط هيئة السياحة ضمن شارع "ابي نؤاس" بجانب الرصافة.

وذكرت القيادة في بيان، انه :" من خلال واجبات البحث والتفتيش المناطقي والتدقيق للقاعات والنوادي الليلية وغلق غير المجاز منها، اغلقت قوة من الشرطة الاتحادية باسناد استخباري من الاجهزة الامنية (مديرية الامن السياحي، استخبارات الكرادة)، (١٠) قاعات ونواد ليلية غير مجازة ومخالفة لشروط وضوابط هيئة السياحة وذلك ضمن شارع "ابي نؤاس" بجانب الرصافة، وتم تنظيم محاضر غلق اصولية واتخاذ الاجراءات القانونية بحق اصحابها "

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قيادة عمليات بغداد تغلق (١٠) قاعات ونواد ليلية ضمن شارع "ابي نؤاس"
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