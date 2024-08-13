النزاهة تكشف تلاعباً في ترميم مدارس في نينوى بكلفة نحو مليار دينار

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الثلاثاء، (13 آب 2024)، عن وجود تلاعبٍ ومُخالفاتٍ في ترميم عددٍ من المدارس وبناية في المُديريَّـتين العامَّتين لتربية وزراعة محافظة نينوى، مُبيّنةً أنَّ المبالغ المُخصَّصة تجاوزت مليار دينار.

وذكر بيان للهيئة، أنَّ "الملاكات بعد التدقيق والمُتابعة والمُراجعة في قسم الشؤون الماليَّة في المُديريَّة كشفت عن وجود تلاعبٍ في ترميم (13) مدرسة".

وأضاف، إنَّ "المبالغ المُخصَّصة لترميم المدارس المذكورة بلغت أكثر من 953 مليون دينارٍ، "مُوضحاً "وجود تلاعبٍ بالوصولات والعروض المُقدَّمة من المكاتب والمحلات، مُنوّهاً بضبط أصل معاملات الترميم".

وتابع البيان، إنَّ "الملاكات رصدت مُخالفاتٍ رافقت عمليَّة ترميم بناية شعبة زراعة زمار التي خُصِّصَ لها مبلغ سبعة وتسعين مليون دينار،" لافتاً إلى أنَّ "الملاكات التي انتقلت إلى مُديريَّة زراعة المُحافظة" مشيرة إلى، أنَّ "عمليَّة الترميم تمَّت، بالرغم من وجود تقريرٍ فنيٍّ بعدم صلاحيَّة البناية والتوصية بإزالتها؛ ممَّا أدَّى إلى إحداث الضرر عمداً بالمال العام".

ونوهت النزاهة الى "تنظيم محاضر ضبطٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، الذي قرَّر بدوره فتح دعاوى جزائيَّة وفق أحكام المادتين (331 و340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل".