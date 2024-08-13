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الحشد يشرع بـ"الأطواق المتعددة".. ستمتد 100 كم شرقي العراق


أعلن الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء (13 آب 2024)، الشروع بالمرحلة الثانية لما أسماها "الاطواق المتعددة" لتأمين تدفق عشرات الالاف من الزوار عبر منفذ حدودي شرق العراق.

وقال القيادي في الحشد الشعبي احمد التميمي في حديث صحفي ان" قيادة محور ديالى في الحشد الشعبي شرعت منذ يومين بتطبيق خطة الاطواق المتعددة ضمن عمليات انفتاح كبيرة لتشكيلاتها ابتداءً من معبر المنذرية وصولا الى مقتربات بعقوبة وبمسافة تصل الى 100 كم".

وأضاف، إن" الخطة تهدف الى تأمين تدفق الزائرين سيرًا على الاقدام ضمن الطرق الرئيسية ومنع أي خروقات مع خلق حالة تنسيق مباشرة مع التشكيلات الساندة، مؤكدا بان الخطة لا تتوقف على تامين الطرق بل الاندفاع على الأطراف في عمليات تمشيط من خلال قائمة اهداف محددة".

وأشار التميمي الى أن" الحشد وباقي التشكيلات الأمنية يقوم بجهود استثنائية من اجل تامين الحركة لعدد كبير من الزوار والذي سيصل الى الذروة نهاية الأسبوع الجاري".

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