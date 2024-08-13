رئيس الجمهورية يسلم ريبوار طه المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه محافظاً لكركوك

سلم رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الثلاثاء 13 أب/ أغسطس 2024، ريبوار طه المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه محافظاً لكركوك.

الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية ذكرت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل ريبوار طه في قصر بغداد وسلمه المرسوم الجمهوري الخاص بتعيينه محافظا لكركوك.

وبعيدا عن كركوك، شكلت في بغداد يوم السبت الماضي حكومتها المحلية بعد أكثر من ثمانية أشهر على إجراء انتخابات مجلس المحافظة، بغياب الديمقراطي الكردستاني والتركمان، الأمر الذي قد يصعب المشهد السياسي في المحافظة خلال الأيام المقبلة.

وأفضى اجتماع العاصمة الذي وصف بالحاسم إلى انتخاب إبراهيم الحافظ رئيسا لمجلس محافظة كركوك وريبوار طه محافظا، فيما تم تسمية انجيل زيل من المكون المسيحي مقررة للمجلس، وشارك في عملية الانتخاب، أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني البالغ عددهم 5، إلى جانب 3 أعضاء عن المكون العربي، وعضو مسيحي واحد.

وأعلن المحافظ الجديد، ريبوار طه، في أول بيان له، عن بدء مرحلة جديدة في كركوك تركز على تعزيز السلام والوئام والإعمار، مؤكدا أن الأولويات ستشمل تعزيز الأمن وتحسين الخدمات وتأهيل البنى التحتية، مع الاهتمام بكافة القطاعات وتفعيل الموارد الغنية التي تتمتع بها كركوك من أجل تحسين حياة المواطنين.