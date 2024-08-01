هيئة التقاعد تعلن استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين

صرّحت رئاسة هيئة العامة للتقاعد، اليوم الخميس، عن استكمال إجراءات رفع رواتب المتقاعدين لشهر آب الحالي، حيث ذكر وكيل رئيس هيئة التقاعد العامة حسام عبد الستار وحسب وكالة الأنباء الرسمية، إنه "تنفيذا لخطة هيئة التقاعد بصرف رواتب المتقاعدين باليوم الأول من كل شهر، فإن هيئة التقاعد استكملت إجراءات رفع رواتب المتقاعدين للمصارف بغية صرف رواتبهم التقاعدية لشهر آب 2024 بالتنسيق مع دائرة المحاسبة".

وكانت الهيئة قد دعت المتقاعدين، ممن تصليهم رسائل نصية مراجعة المصارف الاستلام رواتبهم التقاعدية وبشكل تدريجي .

واشار إلى أن "الهيئة ستصرف مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المحالين على التقاعد ضمن وجبة آب 2024 بعد 48 ساعة من استلام أول راتب تقاعدي".