هيئة الحج تفتح باب التسجيل الإلكتروني لقرعة الحج 2025 مجانا

صرّحت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الخميس (25 تموز 2024)، عن فتح باب التسجيل الالكتروني لقرعة الحج لأعوام (2025-2026-2027).

وأوضحت الهيئة في بيانها، أنه يمكن للمواطنين الدخول الى رابط التقديم (https://hajjiraq.ur.gov.iq) في بوابة أور الالكترونية والموقع الرسمي للهيئة والصفحات الموثقة للهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي، مبينة ان مدة التسجيل للحج هي 20 يوما من تاريخ فتح التقديم.

وبيّنت ان التقديم مجاني وتم تبسيط المعاملات امام المواطنين انسجاما مع التوجه الحكومي باعتماد التطور التقني في تقديم الخدمات، من خلال التسجيل الالكتروني الشامل لقرعة الحج، وذلك عبر موافقة المتقدمين على شروط التقديم وإدخال رقم الهاتف ورقم البطاقة الموحدة حصرا، وملئ الاستمارة الكترونيا.

وذكرت الهيئة انها راعت مسألة عدم السفر سابقا للحج، اذ منعت ممن حج سابقا وباي صفة كانت من التقديم لإعطاء فرصة اكبر للمواطنين الراغبين بالحج ولم يحالفهم الحظ"، مؤكدة "إعطاء نقطة إضافية لمن سجل سابقا للحج ولم يظهر اسمه فائزا بالقرعة، إضافة الى إعطاء الأولوية لكبار السن من خلال تخصيص 60% من المقاعد لمن هم من عمر 50 سنة فما فوق.