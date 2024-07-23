القضاء يصدر توجيهاً بخصوص اوامر تفتيش عيادات طب الاسنان

أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، توجيها جديداً بخصوص اوامر تفتيش عيادات طب الاسنان.

وقالت نقابة أطباء الاسنان في العراق في وثيقة اليوم الثلاثاء (23 تموز 2024)، إنه "نظراً لورود عدة حالات تفتيش وتحري تقوم بها الأجهزة التنفيذية على عيادات طب الاسنان بدون تبليغ نقابتنا لإرسال ممثل عنها مع فرق التفتيش مما أدى الى تفاجئ النقابة امام المحاكم الجزائية بعدم صحة بعض المعلومات الفنية والإدارية المثبتة في محاضر الضبط والتحري مما يدفعنا الى عدم طلب الشكوى ضد المتهم والافراج عنه وهذا يعد هدر لجهود القضاء وفرق التفتيش".

وأضافت أن "رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، وجه جميع محاكم الاستئناف والادعاء العام بضرورة تواجد ممثل عن نقابتنا عند اصدار الأوامر القضائية بالتحري والتفتيش على عيادات طب الاسنان وأطباء الاسنان تحقيقا للعدالة وحفظا لجهود القضاء وفرق التفتيش من الهدر".